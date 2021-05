Isola dei Famosi: “Entri se sei raccomandato da tuo padre”, caos sul reality show

Il flop de L’Isola dei Famosi 2021

La 15esima edizione de L’Isola dei Famosi sta giungere alla conclusione e purtroppo per la rete non ha ottenuto il successo sperato dopo un anno di stop. Secondo l’ex tronista di Uomini e Donne Lorenzo Riccardi, la colpa del flop del reality show di Canale 5 guidato da Ilary Blasi, sarebbe da ricercare nel cast ovvero i naufraghi che sono in Honduras.

Il ragazzo, infatti, ha accusato pesantemente il programma Mediaset, parlando di raccomandazione. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha dichiarato l’ex volto del Trono classico di U&D.

L’ex tronista tuona contro il reality show condotto da Ilary Blasi

La cosa è palese, l’edizione 2021 de L’Isola dei Famosi non è mai decollata dal punto di vista degli ascolti. In tanti hanno dato la cola al cambio di conduttrice, da Alessia Marcuzzi a Ilary Blasi. Mentre c’è chi punta il dito sul cast di questa stagione. Ad esempio, l’ex tronista di Uomini e Donne Lorenzo Riccardi ha parlato delle sue impressioni sui naufraghi che si trovano in Honduras e, dopo aver fatto i suoi complimenti ad Andrea Cerioli, ha sganciato delle pesanti critiche ai concorrenti in gara.

Nel corso di una recente intervista a ‘Non succederà più’, il programma condotto da Giada De Miceli, il pugliese ha commentato in modo negativo la presenza di alcuni pseudo vip che, secondo lui, sarebbero approdati a Playa Reunion solo grazie a raccomandazioni.

Le pesanti affermazioni di Lorenzo Riccardi a L’Isola dei Famosi

Intervistato a Non succederà più, l’ex tronista Lorenzo Riccardi ha detto: “Un naufrago che conosco è Andrea Cerioli, è un ragazzo molto educato e tifo per lui. A L’Isola dei Famosi accendi e ne conosci quattro su dieci, vedo che se sei il ‘figlio di’ sei famoso pure tu. Io non sono il figlio di nessuno e ne vado fiero, la cosa che mi da più fastidio è sapere che se sei raccomandato da tuo padre entri nel cast. Io credo che se devi fare un programma ti devi mettere in gioco al 100%, altrimenti se devi far finta di esserci, è meglio se te ne stai a casa”.

Non contento, l’ex volto ed opinionista del Trono classico di U&D h commentato lanciato anche una frecciatina velenosa ad Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello Vip perché in due anni non lo ha mai preso nel cast.