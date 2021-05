Valentina Persia fuori di seno all’Isola dei famosi: “Le è uscita una te**a” (VIDEO)

Nella puntata di ieri dell’Isola dei famosi, Valentina Persia si è resa protagonista di un piccolo incidente osé in quanto è uscita fuori di seno durante una prova. La concorrente ha affrontato Matteo in una durissima sfida in acqua dalla quale è uscita perdente.

Ad ogni modo, il momento cult della prova è stato sicuramente quello in cui, a causa dello sforzo, il costume della donna si è abbassato mostrando le sue grazie. Ilary ha provato ad informare la donna dell’accaduto attraverso Massimiliano ma, ormai, era già troppo tardi.

La difficile sfida tra Valentina e Matteo

Valentina Persia è tra i personaggi più esilaranti di questa edizione dell’isola dei famosi e, durante la scorsa puntata, ha dato modo di parlare di sé uscendo fuori di seno durante la diretta. La finale si sta avvicinando, pertanto, tutti i protagonisti si stanno affrontando in durissimi faccia a faccia finalizzati ad aggiudicarsi il titolo di finalista. Proprio ieri, ad esempio, i sei naufraghi rimasti in gara hanno dato luogo a sfide doppie diverse tra loro. A Valentina è toccato sfidarsi con Matteo in una gara fatta di nuoto, apnea, forza e velocità.

I concorrenti avrebbero dovuto reperire sott’acqua dei pezzi di totem e poi l’avrebbero dovuto ricostruire una volta messo piede sulla terra ferma. Specie per una donna, però, la sfida si è rivelata parecchio difficile in quanto i cubi da reperire in acqua fossero molto pesanti. La Persia si è impegnata molto, tuttavia, non è riuscita ad avere la meglio sul suo avversario.

La Persia fuori di seno

Impegnata a portare a termine la difficile prova, però, Valentina Persia non si è resa conto di uscire fuori di seno. La regia del programma, allora, ha informato la conduttrice dell’accaduto. Ilary, quindi, si è rivolta a Massimiliano e lo ha esortato a comunicare alla concorrente di coprirsi il decolleté. Una volta uscita dall’acqua, Valentina si è aggiustata il costume facendo rientrare tutto al suo posto.

Il popolo del web, però, non si è perso questa scena esilarante. Su Twitter, infatti, in molti hanno commentato l’accaduto con entusiasmo e ilarità. La Persia, infatti, sta ricevendo moltissimi complimenti. Avendo sempre ricoperti i panni di comica, nessuno si immaginava che, in realtà, dietro quella corazza ci fosse una donna estremamente seducente. (Clicca qui per il video)