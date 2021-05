DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni del 27 maggio: Sanem ingannata

Quarto appuntamento settimanale di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Continua la programmazione settimanale di DayDreamer – Le Ali del Sogno, lo sceneggiato turco ormai giunto alla conclusione. Infatti, venerdì su Canale 5 andrà in onda l’ultima puntata in assoluto. Nel frattempo, cosa accadrà nel penultimo episodio trasmesso giovedì 27 maggio 2021?

Gli spoiler che arrivano direttamente dalla Turchia dicono che Sanem verrà ingannata dai suoi amici CeyCey e Muzaffer. Con una scusa, infatti, la ragazza si recherà alla festa ma poi tornerà a casa perché chiamata dalla madre. La scrittrice deciderà di lasciare la città ma alla stazione sarà bloccata da Can che le dichiarerà il suo amore.

Sanem ingannata da CeyCey e Muzaffer

Le anticipazioni della penultima puntata di DayDreamer – Le Ali del Sogno in onda su canale 5 giovedì 27 maggio 2021, svelano che Muzaffer e l’amico CeyCey rimarranno offesi e delusi dopo il rifiuto di Sanem. I due dipendenti dell’agenzia pubblicitaria Friki Harika però non si daranno per vinti, ed escogiteranno immediatamente un astuto piano.

Alterando infatti la sua voce, grazie alle sue innate doti recitative, Muzaffer chiamerà il negozio di Nihat per fare un ordine. Quindi chiederà che venga consegnato in una villa a Beykoz, omettendo che si tratta della villa per il party di WomanArt.

Sanem decide di partire, Can la blocca in stazione

Gli spoiler del nuovo appuntamento di DayDreamer – Le Ali del Sogno, dicono anche che in questo modo la scrittrice Sanem si ritroverà suo malgrado alla festa e tutti gli invitati la acclameranno. Ma ben presto Mevkibe chiamerà la sua secondogenita Sanem e le dirà di tornare immediatamente a casa. Più tardi, in procinto di partire, la Aydin sarà raggiunta alla stazione dal suo fidanzato Can Divit, che le dichiarerà tutto il suo amore. La ragazza alla fine partirà oppure rimarrà a Istanbul? Per scoprirlo continuate a seguire la soap opera turca di Canale 5.

Nel frattempo, per vedere in streaming italiano DayDreamer – Le Ali del Sogno con protagonisti Can Yaman e Demet Ozdemir ci sono diverse soluzioni da adottare. Ricordiamo che gli episodi sono disponibili su Prime Video e su SkyGo. Mentre dopo la messa in onda su Canale 5, le puntate in questione vengono caricate sul portale web gratuito Mediaset Play Infinity dove possono essere viste anche in streaming.