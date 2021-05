Jessica Antonini di Uomini e Donne su tutte le furie: “Bastardata sul figlio minore” cosa è successo (FOTO)

L’ex tronista di Uomini e Donne, Jessica Antonini, è finita nel caos di recente. A scatenare un putiferio sono stati alcuni haters, i quali hanno divulgato, senza il suo consenso, le foto di suoi figlio minore.

A trattare la vicenda è stato l’influencer Amedeo Venza. Quest’ultimo è stato tirato in ballo in prima persona in quanto accusato di essere stato lui l’artefice della divulgazione impropria. Scopriamo, dunque, nel dettaglio, cosa è successo.

Violazione della privacy per Jessica Antonini

Jessica Antonini è stata una tronista della precedente stagione di Uomini e Donne. La dama ha sempre diviso il pubblico da casa, in quanto c’è stato chi l’ha apprezzata per il suo essere cos’ anticonvenzionale e chi, invece, l’ha criticata. Tra i fautori di quest’ultimo schieramento c’è stato Amedeo Venza. Ad ogni modo, nelle ultime ore, quest’ultimo è intervenuto in difesa della donna in quanto le è accaduto un fatto davvero increscioso. Alcune persone hanno divulgato sul web le immagini di suo figlio minore.

Considerando che Jessica sia anche separata dal padre del bambino, per lei è stato ancora più difficile gestire adeguatamente questa situazione. A tal proposito, è stato tirato in ballo Amedeo, in quanto accusato di aver divulgato lui questi contenuti sensibili. Venza ha categoricamente smentito tutte le accuse e non solo. Il giovane si è anche premurato di offrire alla donna tutto l'aiuto di cui avesse avuto bisogno.

Lo sfogo dell’ex tronista di Uomini e Donne

Il suo intervento è stato molto apprezzato da Jessica Antonini, l’ex dama di Uomini e Donne, infatti, lo ha pubblicamente ringraziato. Dinanzi una questione così grave e delicata, infatti, i vecchi rancori futili devono essere messi necessariamente da parte. Ad ogni modo, al momento non è ancora trapelato il nome del colpevole di questo evento così meschino nei confronti dell’ex tronista.

Sia lei sia Amedeo, però, non sono affatto disposti a soprassedere. Entrambi si sono recati alla polizia ed hanno sporto denuncia raccontando la dinamica di questa violazione. Adesso, quindi, non ci resta da fare altro che attendere che la giustizia faccia il suo corso. Intanto, tutti e due i protagonisti hanno esortato il popolo del web a fare segnalazioni nel caso in cui dovessero prendere visione di qualche foto del figlio di Jessica ancora presente sul web. La collaborazione di tutti sarebbe gradita.