Isola dei Famosi, Fariba Tehrani eliminata: “Mi odiano, almeno ora i miei fan si rilassano” (FOTO)

Fariba Tehrani eliminata dall’Isola dei Famosi 2021

In occasione della nuova puntata de L’Isola dei Famosi 15 andata in onda lunedì 24 maggio 2021 su Canale 5, la prima eliminata è stata Fariba Tehrani. Ebbene sì, la madre di Giulia Salemi dopo oltre due mesi ha dovuto lasciare l’Honduras per fare ritorno in Italia.

La parrucchiera iraniana ha perso al televoto contro la vincitrice de La Pupa e il Secchione e Viceversa, Miryea Stabile. Per la donna non c’è stata una seconda chance visto che già ha avuto la possibilità in passato di rientrare in gioco. Ma andiamo a vedere nel dettaglio come l’ha presa l’ormai ex naufraga. (Continua dopo il post)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

La madre di Giulia Salemi perde al televoto contro Miryea Stabile

Ebbene sì, Fariba Tehrani è l’eliminata della 20esima puntata dell’Isola dei Famosi 15. La mamma di Giulia Salemi, che è una delle veterane del reality show condotto da Ilary Blasi, ha dovuto abbandonare definitivamente il gioco.

La padrona di casa, dopo alcuni minuti dall’avvio della diretta su Canale 5 ha letto il risultato del televoto che ha visto perdere la parrucchiera iraniana ai danni dell’ex Pupa Miryea Stabile, che continua la sua strada verso la finalissima fissata per il prossimo 7 giugno.

Fariba Tehrani fa delle pesanti accuse prima di lasciare Playa Palapa

Durante la ventesima puntata de L’Isola dei Famosi 2021, interpellata dalla conduttrice romana Ilary Blasi sul perché gli altri naufraghi l’abbiano mandata in nomination, Fariba Tehrani è stata lapidaria nella risposta.

“Mi odiano perché mi temono e non faccio il loro gioco». Subito dopo l’esito del televoto Fariba affonda il colpo: «Me lo aspettavo, infatti per la prima volta avevo l’ansia. Poi loro mi hanno detto che mi avrebbero nominata finché non me ne fossi andata, almeno i miei fan si rilassano. Sono felice dove sono arrivata”, ha sentenziato la donna, trovando il pino appoggio della figlia Giulia Salemi che ha commentato la puntata sul suo profilo Twitter. Oltre alla Tehrani nella medesima puntata è stata eliminata anche l’ex ballerina del Bagaglino, Angela Melillo.