Il Paradiso delle signore trama 27 maggio: lettera d’addio di Marta, Rocco e Maria vogliono scappare

La trama della puntata del 27 maggio del Paradiso delle signore rivela che Marta darà il suo addio agli amici e parenti. Si tratterà di una puntata abbastanza emozionante, sta di fatto che è la penultima di questa quinta stagione.

Oltre a questo argomento, però, verranno affrontate anche altre dinamiche. Rocco e Maria, ad esempio, cominceranno a maturare l’idea di scappare via insieme e dare luogo alla cosiddetta “fuitina”. Fiorenza, invece, si preparerà a sferrare il colpo decisivo contro Ludovica.

L’addio di Marta al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata del 26 maggio del Paradiso delle signore vedremo che Marta ripenserà a quanto accaduto la notte appena trascorsa con Vittorio. Quello che c’è stato tra loro, però, non basterà a far in modo che la fanciulla cambi idea in merito alla sua decisione di lasciare Milano. Per tale ragione, l’episodio numero 159 di rivelerà piuttosto emozionante. Gabriella riceverà da Marta un incarico molto importante che deve necessariamente portare a termine.

In particolare, la stilista avrà il compito di leggere le struggenti parole d’addio scritte dalla moglie di Vittorio. La donna ha, ormai, preso la decisione di uscire di scena e questo metterà anche un punto definitivo alla sua storia con il direttore dello shopping center. Momenti molto concitati anche per un’altra coppia, ovvero, quella formata da Rocco e Maria.

Trama 27 maggio: la fuitina di Rocco e Maria

I due arriveranno addirittura a maturare l’ipotesi di dare luogo ad una fuitina per sfuggire al loro destino. Dopo aver discusso della questione, però, entrambi ci ripenseranno su e non scapperanno. Fiorenza, nel frattempo, continuerà a tramare contro Ludovica. La donna avrà in mente un colpo giornalistico per mettere definitivamente in un angolo la Brancia. Nella puntata del 27 maggio del Paradiso delle signore, dunque, vedremo che per la fanciulla le cose si metteranno molto male.

Ad ogni modo, grazie anche all’aiuto di Marcello, che le sarà per sempre riconoscente. I due riusciranno a scoprire in anticipo il diabolico piano di Fiorenza. Riusciranno, quindi, a fermarla? Cosimo, infine, informerà sua mamma Delfina dell’imminente partenza per Parigi. Sulla questione, però, non si sarà ancora sbilanciata sua moglie Gabriella. La stilista, infatti, non si mostrerà ancora del tutto convinta di abbandonare la sua vita per trasferirsi definitivamente in un’altra città. Non ci resta che attendere per scoprire come andrà a finire.