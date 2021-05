Isola dei Famosi, Giulia Salemi sulla madre Fariba Tehrani: “Ora sono cavoli miei”

Fariba Tehrani eliminata dall’Isola dei Famosi 2021

In occasione della 19esima puntata de L’Isola dei Famosi 15 andata in onda lunedì, la prima eliminata della serata è stata Fariba Tehrani. Quest’ultima non avuto la possibilità di recarsi a Playa Imboscatissima perché in precedenza era già stata salvata. La donna ha perso al televoto contro l’ex Pupa Miryea Stabile, che si conferma una delle naufraghe più apprezzate dal pubblico.

Come sempre, Giulia Salemi ha commentato la diretta attraverso il suo account Twitter e ovviamente si detta dispiaciuta dell’eliminazione della madre dal reality show di Canale 5. La fidanzata di Pierpaolo Pretelli ha anche voluto ironizzare scrivendo la seguente battuta sul noto social network: “Grazie a tutti per il sostegno mostrato per mamma Fariba, ma adesso sono cavoli miei”. Andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro ha scritto l’influencer italo-persiana sulla donna che l’ha messa al mondo.

Il commento della figlia Giulia Salemi sulla madre Fariba

Niente da fare, la strategia di Fariba Tehrani a L’Isola dei Famosi 2021 non l’ha portata da nessuna parte. Infatti, chi ha seguito la scorsa puntata avrà visto la madre di Giulia Salemi nominare Miryea Stabile, che a quanto pare è una delle preferite del pubblico. Il risultato? Quest’ultima è rimasta in gioco mentre la parrucchiera iraniana ha perso nettamente al televoto.

Anche la figlia Giulia Salemi, attraverso Twitter, venerdì scorso aveva rimproverato la madre immediatamente dopo la nomination ai danni dell’ex Pupa. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 dopo aver appreso l’eliminazione del genitore, sul social ha scritto: “Ci sta, si può perdere anche a testa alta…brava mamma”.

Il percorso di Fariba Tehrani all’Isola dei Famosi 15

Per Fariba Tehrani è stata un’avventura molto intesa quella vissuta in questi ultimi due mesi in Honduras. Infatti, inizialmente è rimasta in un’isola alternativa insieme al cromatologo Ubaldo Lanzo e solo dopo essere diventati perfetti naufraghi hanno avuto la possibilità di unirsi agli altri concorrenti de L’Isola dei Famosi 2021 a Playa Reunion.

La donna, però, sin da subito non ha fatto breccia nel cuore dei suoi compagni d’avventura andando spesso in nomination. Ma ora, ad un passo dalla finalissima, al televoto con Miryea Stabile, l’iraniana si è dovuta chinare allo strapotere dell’ex Pupa.