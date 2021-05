Isola dei Famosi, Angela Melillo fa piangere Ilary Blasi: “Non ce la faccio, scusate” (VIDEO)

Angela Melillo eliminata dall’Isola dei Famosi 2021

Chi ha seguito L’Isola dei Famosi 15 sa perfettamente che dopo Fariba Tehrani, l’ex ballerina Angela Melillo è la seconda eliminata della 19esima puntata del reality show di Canale 5. Dopo aver perso al televoto flash, all’ex volto del Bagaglino è stata data la possibilità di rimanere su Playa Imboscadissima e competere con Beatrice Marchetti e Roberto Ciufoli per un posto.

Ovviamente in quel caso la conduttrice romana doveva aprire un altro televoto flash. Dopo una lunga riflessione, la donna ha declinato l’offerta, spiegando con un emozionante discorso le sue ragioni alla padrona di casa Ilary Blasi. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto lunedì sera tra l’Honduras e Cologno Monzese.

L’ex ballerina non accetta di rimanere a Playa Imboscatissima

Dopo aver comunicato la sua decisione di lasciare definitivamente il gioco, quindi anche la possibilità di rimanere a Playa Imboscatissima, l’ex ballerina Angela Melillo ha fatto un discorso davvero commovente.

Nello specifico, la donna rivolgendosi alla conduttrice capitolina ha riferito: “Ho accettato di fare questa Isola perché era un’opportunità, volevo che mia figlia fosse fiera di me e che il mio compagno avesse accanto una donna con grande dignità. Ho accettato il lavoro perché mi sono sempre data da fare”. Ma c’è qualcosa che frena l’ex volto del Bagaglino. Di cosa si tratta? (Continua dopo il video)

Dopo un’attenta riflessione Angela Melillo ha deciso di tornare in Italia e lascia definitivamente l’#Isola 🏝 pic.twitter.com/nc320ZZfnV — Mediaset Infinity (@MediasetPlay) May 24, 2021

Angela Melillo fa emozionare Ilary Blasi

A renderlo noto è la stessa Angela Melillo qualche istante dopo a L’Isola dei Famosi 2021. “Ci sono delle cose che vanno oltre il gioco, oltre lo spettacolo” ha aggiunto l’ex naufraga, che ha iniziato a commuoversi.

“Ho una mancanza fortissima di casa, della mia vita, dei miei affetti che mi prendono l’anima. Avevo fatto una promessa a mia figlia per il compleanno. Lo so, sembrerà banale, perché è rimasto poco tempo quindi dovrei cercare di andare avanti. Ma io non ce la faccio, mi mancano troppo, scusate”, ha concluso la donna con la voce rotta per l’emozione. Il discorso di quest’ultima ha toccato anche la conduttrice Ilary Blasi che, con le lacrime agli occhi, ha accettato le ragioni dell’eliminata.