Fariba lasica l’Isola dei famosi, brutto gesto della zia di Pierpaolo: i Prelemi sbottano (FOTO)

Fariba Tehrani ha definitivamente abbandonato l’Isola dei famosi. Sua figlia Giulia è pronta ad accoglierla a casa, tuttavia, sul web stanno trapelando delle notizie alquanto interessanti. Nello specifico, pare che la donna non sia molto gradita da alcuni parenti di Pierpaolo.

Una zia di Pretelli ha lasciato del commenti parecchio negativi al di sotto di un post riferito a Fariba. In particolare, la donna è apparsa decisamente felice di apprendere che la madre di Giulia fosse stata fatta fuori. Vediamo qual è stata la reazione dei Prelemi.

Il brutto gesto della zia di Pierpaolo contro Fariba

La famiglia di Pierpaolo continua a rappresentare una presenza ingombrante nella vita dei due innamorati. Nello specifico, alcuni fan della coppia hanno notato che ieri, dopo l’eliminazione di Fariba dall’Isola dei famosi, una zia di Pretelli abbia esultato sui social. La donna in questione si chiama Maria Teresa Pretelli e, stando a quanto emerso, appartiene all’entourage familiare di Pierpaolo.

A diffondere tale segnalazione è stata l'influencer Deianira Marzano, la quale ha detto di essere rimasta basita dinanzi la vicenda. Successivamente, però, pare sia sopraggiunta la reazione dei due innamorati. Stando a quanto emerso, dunque, pare che i due non abbiano preso esattamente di buon grado il comportamento della parente dell'ex concorrente del Grande Fratello Vip 5.

Il commento di Giulia dopo l’Isola dei famosi

Una fan della coppia, infatti, ha detto che Pierpaolo non sente questa zia da moltissimi anni, pertanto, quasi non la reputa più una persona di famiglia. Ad ogni modo, entrambi i protagonisti si sarebbero dissociati dai commenti negativi diffusi dalla donna in questione in merito all’uscita di Fariba dall’Isola dei famosi. Nel frattempo, la madre di Giulia è in viaggio per tornare in Italia. La Salemi, dunque, si sta preparando ad accoglierla.

Ricordiamo che tra le due donne il rapporto non è stato sempre sereno. Molte volte Giulia si è trovata a dover redarguire sua madre allo scopo di esortarla a non intromettersi nella sua vita privata. Per tale ragione, una volta trapelata la notizia circa la sua eliminazione, l’influencer ha pubblicato un commento su Twitter che ha generato molta ilarità. Inoltre, la Salemi ci ha tenuto anche a ringraziare tutti i fan che, nonostante tutto, hanno sempre fatto in modo di difendere e di supportare la donna durante la sua esperienza nel reality show.