Uomini e Donne, Giacomo e Martina dopo il sì, lui rompe il silenzio: “Sei bella da far schifo”

Giacomo Czerny e Martina Grado finalmente coppia

Qualche giorno fa nello studio di Uomini e Donne si è formata una nuova coppia del Trono classico. Stiamo parlando ormai dall’ex tronista Giacomo Czerny e dall’ex corteggiatrice Martina Grado. Infatti, i numerosi telespettatori di Canale 5 nel pomeriggio del 24 maggio 2021 hanno avuto modo di vedere la tanto attesa puntata della scelta. In quell’occasione, il 25enne che tra l’altro ha ricevuto un lavoro da Maria De Filippi, ha confessato il suo sentimento a Martina.

Questa scelta ha decretato anche il rifiuto dell’altra spasimante, Carolina, che non l’ha per niente presa bene. Una volta andata in onda la scelta sulla rete ammiraglia Mediaset, il Czerny è tornato in possesso del suo account Instagram, fermo allo scorso gennaio, dove ha fatto la sua prima dedica d’amore alla fidanzata.

I tronisti non possono utilizzare i social durante il trono

Chi segue Uomini e Donne sa perfettamente che i protagonisti del Trono classico, regola valida solo per i tronisti, una volta che si siedono sulla famosa poltrona rossa non possono più utilizzare i loro canali social. Ora che Giacomo Czerny ha scelto Martina Grado ed entrambi sono usciti dal dating show di Maria De Filippi possono fare quello che vogliono.

Infatti, sia il 25enne ligure che l’ex corteggiatrice sono tornati attivi su Instagram. Ad esempio Giacomo, lunedì pomeriggio, non ha perso tempo ed ha rotto immediatamente il silenzio social facendo la sua prima dedica d’amore alla sua nuova fidanzata. Che cosa ha scritto per la donna che ama?

Giacomo su Martina: “Sei bella da far schifo”

Giacomo Czerny ha pubblicato sul suo canale Instagram un breve video dove si vedono scorrere delle immagini della sua fidanzata Martina, accompagnate da una serie di frasi cariche d’amore. Parole che di certo non sono passate inosservate ai numerosi follower della coppia che, in questi ultimi mesi, hanno sperato tanto che prima o poi uscissero dal Trono classico insieme.

“La cosa strana è successa dopo. La cosa strana è quando si è spento tutto”, ha scritto l’ex tronista sul noto social, dicendo anche che la cosa strana è quando si sveglia e c’è Martina vicino a lui. “E niente, sei bella da far schifo”, ha concluso il Czerny scatenando una serie di reazione per la parola ‘schifo’ rivolta all’ex corteggiatrice.