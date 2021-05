Grande Fratello Vip 6, anticipazioni: ecco l’elenco di tutti i possibili concorrenti

In queste ore sono trapelate delle anticipazioni inerenti l’edizione numero 6 del Grande Fratello Vip. A creare maggiore interesse è, soprattutto, la scelta del cast che andrà ad abitare la casa più spiata d’Italia per diversi mesi.

I nomi trapelati sono davvero moltissimi, pertanto, cerchiamo di fare un po’ di chiarezza in modo da capire quali siano quelli più papabili e quelli meno. L’unica certezza è da riscontrarsi nel conduttore che, anche questa volta, sarà Alfonso Signorini.

Gli ex gieffini e isolani candidati per il Grande Fratello Vip 6

Le anticipazioni sul Grande Fratello Vip 6 rivelano che c’è grosso fermento dietro al cast che potrebbe essere scelto per questa edizione. Tra i nomi in lizza ci sono, soprattutto, quelli di ex concorrenti di reality show. Tra di essi troviamo: Rocco Casalino, Raffaella Fico e Selvaggia Roma, la quale potrebbe mettere piede in casa sin dal primo giorno. Dall’Isola dei famosi, poi, sono trapelati i nomi di Drusilla Gucci, Daniela Martani e Vera Gemma. Specie quest’ultima ha dichiarato, in più occasioni, di essere estremamente propensa a cimentarsi in questa esperienza.

Rispetto al reality incentrato sulla sopravvivenza, il GF Vip è decisamente più fattibile. Al centro di tutto ci sono le emozioni e i rapporti sociali. Questa, quindi, potrebbe essere un’ottima esperienza per Vera di farsi conoscere a fondo, forse come non è riuscita a fare appieno all’Isola. Oltre a questi papabili concorrenti, però, ce ne sono anche altri completamente estranei al mondo dei reality.

Spuntano anche nomi di big dello spettacolo

All’edizione numero 6 del Grande Fratello Vip, infatti, potrebbe prendere parte anche Gabriel Garko, Arisa, Barbara Buchet, Martina Miliddi e Miriana Trevisan. Il nome della showgirl è trapelato proprio in queste ore e, stando a quanto emerso, sembra essere davvero quotato. Fortemente voluta da Alfonso Signorini, poi, è anche la sorella di Tommaso Zorzi. Gaia Zorzi, infatti, ha colpito sin dal primo momento il conduttore al punto da spingerlo a lottare per la sua partecipazione.

Tra gli altri personaggi del mondo dello spettacolo, poi, pare che Mediaset stia valutando eventuali collaborazioni anche con Giovanni Cicci e Amedeo Goria, che per motivi di salute hanno dovuto rinunciare all’Isola dei famosi. Gli ultimi nomi, invece, un po’ più improbabili sono: Andrea Iannone, Pamela Prati, Sandra Milo e Katia Ricciarelli. I riflettori della casa, inoltre, si accenderanno a partire da settembre 2021.