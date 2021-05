Oroscopo 26 maggio 2021: Capricorno empatici, momento distensivo per Toro

Le previsioni dell’Oroscopo del giorno 26 maggio denotano una giornata abbastanza impegnativa per alcuni segni. I Toro vivranno un momento distensivo per quanto riguarda le coppie, mentre i Capricorno e gli Scorpione saranno empatici.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Dal punto di vista sentimentale, ci sono dei risvolti per quanto riguarda i single. Oggi ci sono delle ottime opportunità anche dal punto di vista professionale. Se, invece, siete impegnati in un progetto privato, meglio essere razionali e non lasciarsi trasportare solo dalle emozioni.

Toro. Momento di distensione per quanto riguarda le coppie in crisi. Coloro i quali hanno avuto dei diverbi di recente avranno l’opportunità di mettere a posto la situazione. Ad ogni modo, la cosa importante è non perdere mai di vista la vostra individualità. Caratterialmente non siete abituati a dipendere da nessuno e continuerete a farlo.

Gemelli. L’Oroscopo del 26 maggio 2021 esorta i nati sotto questo segno a prendere in mano le situazioni in sospeso. Se non sapete come agire dal punto di vista professionale, allora meglio lasciarvi consigliare da una persona cara. In campo sentimentale, invece, siete un po’ turbati.

Cancro. Verso la metà della settimana potrete prepararvi a vivere dei momenti molto intriganti in campo sentimentale. Se siete dei single, allora, meglio puntare tutto sul carisma e sul sex appeal, in questi giorni ne avrete da vendere. Per quanto riguarda la sfera professionale, invece, meglio andarci piano con le decisioni.

Leone. Siete decisi e impavidi. Difficilmente riuscirete a cambiare idea in questo periodo. Attenzione alle persone che vi circondano, però, non tutti potrebbero comportarsi in modo sincero e schietto nei vostri confronti. Occhi ben aperti soprattutto sul fronte professionale.

Vergine. Interessanti risvolti per l’amore. I cuori solitari, finalmente, potranno vivere qualche bel momento di ripresa. Per quanto riguarda la sfera professionale, invece, ci sono degli intoppi. Particolarmente nella giornata odierna potreste essere messi in discussione da una persona di cui vi fidavate.

Previsioni 26 maggio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Meglio non tirare troppo la corda. Nella giornata odierna avrete qualche gatta da pelare, ma non temete, tutto si aggiusterà nel giro di qualche giorno. Dal punto di vista professionale, invece, ci sono delle novità in arrivo. Cercate di tenere gli occhi ben aperti anche in amore.

Scorpione. Buon momento per ascoltare il vostro cuore e seguire un po’ di più il vostro istinto. Oggi siete particolarmente sensibili ed empatici, pertanto, cercate di circondarvi solamente delle persone che sono in grado di apportare un valore aggiunto alla vostra vita. Nel lavoro bisogna essere più scaltri.

Sagittario. L’Oroscopo del giorno 26 maggio 2021 vi esorta a mantenere la calma. Oggi potrebbero nascere delle discussioni inattese con una persona cara. Se non volete dare luogo a confronti indesiderati, contate fino a 100 prima di dire tutto quello che passa per la vostra testa.

Capricorno. Ripresa per quanto riguarda i nati sotto questo segno. Sia in campo professionale sia sentimentale ci sono delle novità in arrivo. Dal punto di vista delle emozioni, invece, siete particolarmente inclini ad aiutare il prossimo. Attenti, però, che qualcuno potrebbe approfittarsene.

Acquario. Non trascurate i piccoli dettagli. Specie dal punto di vista sentimentale è opportuno non far sentire il partner solo. Questo potrebbe portare a delle spiacevoli conseguenze delle quali potreste pentirvi. In campo professionale, invece, è importante essere audaci.

Pesci. Non esponetevi troppo per quanto riguarda le questioni di cuore. Meglio avere i piedi ben saldi per terra. Dal punto di vista lavorativo, invece, oggi sarà meglio ascoltare il consiglio di una persona cara. Meglio non tirare troppo la corda durante un diverbio o uno scambio di opinioni.