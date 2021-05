Uomini e Donne, anticipazioni del 26 maggio: Sara e Mauro a gonfie vele

Terzo appuntamento settimanale di Uomini e Donne

Ben ritrovati con un nuovo appuntamento dedicato con le anticipazioni di Uomini e Donne, il popolare dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. Ormai il programma sta giungendo a termine, infatti il prossimo 28 maggio su Canale 5 andrà in onda l’ultima puntata stagionale. Infatti, dopo le scelte di Samantha Curcio, Massimiliano Mollicone e Giacomo Czerny, ormai nello studio 6 del centro Elios di Roma di parla solamente del Trono over.

In questi giorni si sono discussi i percorsi di Gemma Galgani ed Aldo, ma anche quello della sua nuova rivale Isabella Ricci, ma anche di Ida Platano. La ex di Riccardo Guarnieri dopo poche telefonate ha deciso di chiudere la frequentazione con Gabriele. Ma cosa accadrà nella nuova puntata in onda mercoledì 26 maggio 2021 alle 14:45 subito dopo la soap opera turca Una Vita? A fornire degli spoiler ci ha pensato il sempre informato blog Il Vicolo delle News.

Trono over: ecco dove eravamo rimasti

Martedì pomeriggio i numerosi telespettatori di Canale 5 hanno avuto modo di vedere un nuovo appuntamento del Trono over di Uomini e Donne. La puntata è iniziata con Ida Platano e Gabriele. I due si sono seduti al centro dello studio e la dama bresciana ha fatto intendere sin da subito che lui è poco presente. Di conseguenza l’ex di Riccardo Guarnieri ha deciso di troncare la frequentazione perché lui è troppo distante dal canone di uomo che cerca lei.

Il cavaliere non l’ha presa male e si sono salutati. Poi è stato il turno di Isabella Ricci ce continua a frequentare alcuni cavalieri e addirittura confidano che è una donna molto passione, e non fredda come insinua la sua rivale Gemma Galgani. Ovviamente non sono mancati i battibecchi tra le due donna, ma anche tra la dama romana e Nicola Vivarelli.

Al parterre senior di U&D si parla di Sara e Mauro

Gli spoiler della puntata odierna di Uomini e Donne, ovvero di mercoledì 26 maggio 2021 svelano che si parlerà ancora una volta del Trono over. Infatti, stando a quanto riportato dal noto portale web Il Vicolo delle News, dopo Isabella Ricci si parlerà di altri protagonisti del parterre senior di U&D.

Nello specifico, si passerà a Sara con Mauro. La dama e il cavaliere informeranno la conduttrice Maria De Filippi e tutti i presenti in studio che stanno bene insieme e continuano a vedersi. Ormai per la donna, Biagio, ex di Gemma Galgani, è solo un ricordo molto lontano.