Ubaldo Lanzo attacca Fariba: “Una stratega finta scemotta”, poi svela un dettaglio intimo: “Difficile andare in bagno”

Ubaldo Lanzo al veleno su Fariba, poi parla di stitichezza

Un paio di settimane fa Ubaldo Lanzo ha deciso di abbandonare la 15esima edizione de L’Isola dei Famosi per via di un forte mal di denti. Archiviata questa esperienza in Honduras, il cromatologo e amico di Roger Garth ha rilasciato una lunga intervista al portale SuperGuida Tv. In quell’occasione l’uomo non ha risparmiato alcune frecciate velenose nei confronti di Fariba Tehrani, madre di Giulia Salemi ed sua ex compagna su Parasite Island.

“Tornando indietro, la rifarei. Mi sono divertito e questa occasione mi ha permesso di annullare l’occidentale che era in me e di prendermi una pausa da tutto. La cosa più difficile? Lo dico con sincerità. E’ stato difficile andare in bagno. Sono riuscito solo dopo sei settimane ed evito di scendere nei particolari. In confronto, il dolore dei denti era una sciocchezza“, ha riferito l’ex naufrago.

Il cromatolo parla della sua esperienza a L’Isola dei Famosi 15

Ma le dichiarazioni di Ubaldo Lanzo dopo la sua recente esperienza all’Isola dei Famosi 2021 non sono terminare qui. Intervistato dal sito internet SuperGuida Tv, l’ex naufrago ha poi svelato com’è stato approcciarsi al reality show che si svolgere in Honduras.

“Questa partecipazione è nata per gioco perché in generale non volevo partecipare ai reality. In questi anni le proposte non sono mancate anche se ho sempre rifiutato privilegiando il lavoro. Quando poi quest’anno mi è stato chiesto di partecipare all’ “Isola dei Famosi” ho accettato la sfida. Anche se il destino ha bussato sui denti, sono felice di esserne uscito con un plauso da parte delle maestranze che in questo percorso hanno dimostrato professionalità e correttezza“, ha detto il cromatologo.

Ubaldo Lanzo su Fariba Tehrani: “Una stratega finta scemotta che mi ha pugnalato alle spalle”

Nel corso della lunga intervista a SuperGuida Tv, l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi 15 su Fariba Tehrani, che è stata eliminata dal televoto proprio nella puntata di lunedì sera, non è stato per nulla morbido.

“Stare in coppia non è mai facile. Quando io e Fariba siamo approdati nell’isola principale assieme agli altri, ho notato che lei aveva iniziato a formare delle fazioni con Vera, Beatrice e Miryea. Mi sembrava che volesse fare la ragazza figa con le tre adepte. Una sera poi mentre ero dentro la tenda ho sentito Vera e Fariba che parlavano di me. Sono stato aggressivo e non lo nego ma ho chiesto scusa esprimendo il mio parere“, ha concluso l’uomo.