Uomini e Donne spoiler mercoledì: Gemma chiude col botto, sboccia un amore

Mercoledì 26 maggio andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. Si tratta della terzultima di questa stagione. Siamo arrivati, ormai, ai titoli di coda, pertanto, non ci resta che attendere gli ultimi appuntamenti per scoprire come si chiuderanno alcune situazioni.

Per Gemma, a quanto pare, non c’è nessun amore in vista. Quest’anno non si è rivelato particolarmente fortunato per lei. Isabella, invece, sta facendo stragi di cuori, mentre Sara, forse, è riuscita a trovare l’amore.

Spoiler mercoledì: delusioni per Gemma, Isabella fa stragi

Nel corso della puntata di mercoledì di Uomini e Donne vedremo che ci si soffermerà solamente sulle dinamiche inerenti il trono over. Dopo la scelta di Giacomo, infatti, andata in onda lo scorso lunedì, le dinamiche del trono classico sono volte al termine. Tutti e tre i tronisti in gara sono riusciti a trovare la loro metà, pertanto, non ci resta che attendere il trascorrere dell’estate per vedere se i loro sentimenti andranno avanti. Tornando a quanto accaduto al trono dei più grandi, invece, vedremo che Gemma sarà, come sempre, protagonista indiscussa.

La dama, purtroppo, chiuderà i battenti di questa edizione con un nulla di fatto. Anche stavolta non è riuscita a trovare nessun cavaliere in grado di soddisfare la sua necessità di incontrare l’amore. A differenza sua, però, Isabella pare stia riscuotendo un discreto successo con gli uomini. Proprio nella puntata di ieri, infatti, la dama ha ricevuto la visita di nuovi protagonisti, pronti a conoscerla.

Nuovo amore a Uomini e Donne?

Questo ha fatto innervosire parecchio Gemma, la quale sembra nutrire una forte antipatia e ostilità nei confronti della dama. Ad ogni modo, la nuova arrivata concluderà questa esperienza conoscendo alcuni cavalieri, tra cui Maurizio, con il quale pare si stia trovando parecchio bene. Nella puntata di mercoledì di Uomini e Donne, poi, vedremo che verrà prestata attenzione anche a Sara e Mauro.

Dopo la delusione avuta con Biagio, la dama ha deciso di cimentarsi nella conoscenza di un nuovo cavaliere. Lui si chiama Mauro e, sin dal primo momento, si è mostrato estremamente disposto ad approfondire la conoscenza della protagonista. Per tale ragione, i due potrebbero arrivare addirittura ad annunciare la volontà di lasciare lo studio insieme. Non ci resta che attendere le ore 14:45 per scoprire come si evolveranno le vicende del trono over.