Dayane Mello, dopo il lutto un altro dramma familiare: “Mia mamma ha un tumore” (FOTO)

Dayane Mello comunica che sua madre ha un cancro

A distanza di qualche mese Dayane Mello è stata colpita da un’altra brutta notizia che riguarda la sua famiglia. La modella brasiliana, dopo aver pianto la morte del fratello Lucas di solo 26 anni, venuto a mancare quando lei era all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 a causa di un incidente stradale, nelle ultime ore ha informato i follower di qualcos’altro di molto forte.

Nello specifico, attraverso il suo account Instagram l’ex compagna di Stefano Sala ha informato che la madre ha un brutto male. “Purtroppo proprio oggi mia mamma ha scoperto di avere il cancro. Vorrei essere davvero in grado di aiutarla”, ha confessato l’ex gieffina sudamericana sul noto social network. Al momento la ragazza non ha svelato ulteriori informazioni sulla patologia che ha colpito la madre. (Continua dopo il post)

Un abbraccio a Dayane e alla sua famiglia 💔#mellos — Tombino Zoppo🍑 (@imalessia__) May 24, 2021

La modella brasiliana felice al fianco di Andrea

Per chi non lo sapesse, la madre di Dayane Mello si trova al momento in Brasile, mentre lei è a Milano. Un brutto momento per l’ex inquilina della casa del Grande Fratello Vip 5 che però può consolarsi dal punto di vista sentimentale. Infatti, a quanto pare la modella sudamericana si sembrerebbe innamorata di Andrea, un imprenditore originario di Caserta.

“Cerco un uomo che si prenda cura di me. È lui? Devo ancora scoprirlo. Questa mini vacanza è la mia fuga dalla realtà. Il futuro non lo conosco. Non so dire oggi se ho trovato la persona giusta, ma se fosse così, sarei felice. Con lui ho ritrovato il sorriso’”, ha dichiarato la madre di Sophie in una recente intervista. (Continua dopo il post)

Andrea ormai i #mellos ci hanno messo 2 secondo a scoprire tutto su di te.

Nome,cognome,codice fiscale ecc. Quindi fai il bravo 😂 https://t.co/fYO3V1vIO9 — realdrama🇮🇹 (@Robybastadrama) May 11, 2021

Qual’è il futuro professionale di Dayane Mello?

Dopo la sua lunga esperienza all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 Dayane Mello è sparita dal piccolo schermo, tranne qualche intervista iniziale nei programmi di Barbara D’Urso. Qual’è il suo destino in televisione? La vedremo nella prossima stagione tv?

“Se mi piacerebbe farlo? Non escludo nulla. Devo dire che dopo aver maturato la mia esperienza nei reality come concorrente, sarà divertente prenderne parte come opinionista per vedere l’altro lato della medaglia. Sulla mia esperienza, se sono rimasta delusa del quarto posto? Essere nominata in finale è stato del tutto inaspettato ma non posso nascondere di non averlo sperato di vincere. Come già anticipato, volevo dimostrare a me stessa di riuscire a sostenere questa sfida ed arrivare ad ottenere questo risultato mi ha permesso di vivere l’ultimo mese di gioco in totale serenità”, ha dichiarato la modella brasiliana.