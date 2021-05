Alessia Marcuzzi fatta fuori da Temptation Island: la reazione della conduttrice romana

La storia di Temptation Island Nip e Vip

Il reality show basato sulle tentazioni, ovvero Temptation Island va in onda da diversi anni nelle mani di Filippo Bisciglia. Per questo motivo Maria De Filippi che produce il programma insieme a Mediaset ha deciso di realizzare la versione vip. Nella prima edizione, con la conduzione di Simona Ventura, il format ha ottenuto un buon riscontro dal punto di vista degli ascolti con una media del 22% di share.

Dopo l’addio di SuperSimo, la conduzione è stata affidata ad Alessia Marcuzzi, che anche due anni fa è andato bene con la media del 19% di share. Lo scorso anno, invece, gli autori hanno cambiato meccanismo. Inffatti prima in estate e poi in autunno hanno realizzato due edizioni identiche. Ossia, la prima guidata da Filippo Bisciglia dove erano presenti due coppie vip e la seconda da Alessia Marcuzzi, formata solo da coppie non famose.

Nel 2021 andrà in onda solo Temptation Island con Filippo Bisciglia

Da qualche mese sul web era iniziata a circolare un’indiscrezione riguardante la nuova edizione di Temptation Island. Una voce secondo la quale Mediaset e la Fascino, casa di produzione al 50% di Maria De Filippi, avrebbero realizzato una sola edizione del reality show dei sentimenti nell’estate del 2021.

Il rumor a quanto pare aveva una fonte accertata, perché martedì nel nuovo numero del magazine Tv Sorrisi e Canzoni Alessia Marcuzzi ha confermato tutto. Nello specifico, la padrona di casa de Le Iene Show ha confessato in anteprima che per il momento è prevista solo la versione del programma con Filippo Bisciglia.

Le recenti dichiarazioni di Alessia Marcuzzi

Nel nuovo numero del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni al momento in edicola, al suo interno è contenuta una lunga intervista ad Alessia Marcuzzi. Quest’ultima, infatti, al momento deve accontentarsi solo della conduzione de Le Iene Show con Nicola Savino.

“Quello che so è che per il momento è prevista una sola versione con Filippo Bisciglia. Non sono mai stata una che si aggrappa ai programmi fino alla morte, però confesso che Temptation Island mi appartiene parecchio perché posso fare quello che mi piace, ossia ascoltare le storie e immedesimarmi”, ha riferito la Pinella alla nota rivista diretta da Aldo Vitali.