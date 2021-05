Pupo e Antonella Elia fatti fuori dal Grande Fratello Vip 6: i possibili sostituti

Pupo e Antonella Elia non riconfermati come opinionisti del GF Vip

Dopo un’edizione record dal punto di vista della durata, il prossimo settembre Alfonso Signorini tornerà alla guida del Grande Fratello Vip, con la sesta edizione. Stando a quanto riportato dal giornalista Giuseppe Candela su Dagospia, il direttore di Chi ha intenzione di fare dei rinnovamenti, a partire dalla coppia di opinionisti. Infatti, pare che Pupo e la collega Antonella Elia non sono stati riconfermati.

“Dopo gli ottimi risultati ottenuti il Grande Fratello Vip tornerà a settembre su Canale 5. Alfonso Signorini è già al lavoro per la formazione del cast (i nomi che circolano sono quasi tutti inventati) e solo in un secondo momento si occuperà degli opinionisti. Stando alle nostre fonti non saranno riconfermati in questo ruolo Pupo e Antonella Elia“, si legge sul portale di Roberto D’Agostino.

Le dichiarazioni di Pupo e Antonella Elia

A dire il vero lo stesso Pupo ha già anticipato Dagospia confessando che per motivi professionali non potrà partecipare alla sesta edizione del Grande Fratello Vip. Nello specifico, il cantante toscano con la riapertura dei concerti sarà impegnato con la tournée in giro per il mondo.

“A settembre ricomincerà il Grande Fratello Vip e già in molti, addetti ai lavori e gente comune, mi chiedono se io ci sarò ancora. Devo dire che mi piacerebbe molto e che l’esperienza professionale vissuta la fianco di Alfonso Signorini nelle due scorse edizioni è stata straordinaria, sorprendente e arricchente, ma questa volta per me è più complicato. C’è di mezzo la mia prima passione, la musica. Nei prossimi mesi e per tutto il 2022, sarò impegnato nel recupero dei concerti annullati a causa della pandemia e in quelli nuovi che stanno cominciando ad arrivare“. Mentre Antonella Elia non ci sarebbe rimasta bene a tale notizia: “Lo sfido a trovare un opinionista migliore di me!”.

Adriana Volpe possibile sostituta

Ora la domanda sorge spontanea: chi prenderà il posto di Pupo ed Antonella Elia al Grande Fratello Vip 5? Come si legge su Dagospia, la prima sostituta potrebbe essere Adriana Volpe. Ricordiamo che quest’ultima conosce bene il reality show in quanto vi ha già partecipato come concorrente nella quarta edizione.

“Chi arriverà al loro posto? Sembra essere quasi fatta per l’arrivo di Adriana Volpe, la conduttrice dopo il tonfo di Ogni mattina lascerà Tv8 per rientrare a Mediaset. Impegno da opinionista finalizzato a un ritorno in futuro alla conduzione. Dietro questa operazione c’è il passaggio della Volpe all’agenzia di Marco Durante e al lavoro della Forestieri, ex braccio destro di Lucio Presta. Lavori in corso per il secondo nome“, si legge sul portale di D’Agostino.