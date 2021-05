Elenoire Casalegno ‘ruba’ il format di Italia 1 inizialmente pensato per Tommaso Zorzi

Tommaso Zorzi fatto fuori dal nuovo programma di Italia 1

Tommaso Zorzi la scorsa settimana incalzato dai suoi fan è tornato a parlare della chiusura anticipata della striscia quotidiana de Il Punto Z, in onda su Italia 1. In quell’occasione l’opinionista de L’Isola dei Famosi 2021 ha specificato che era stato lui a voler stoppare il programma per dedicarsi ad altro.

Ovviamente il rampollo meneghino continua a condurre l’appuntamento settimanale su Mediaset Play Infinity. “Sono stato io a voler interrompere il progetto perché mi devo impegnare su una cosa molto più grossa“, ha detto il vincitore del Grande Fratello Vip 5 sui suoi canali social. (Continua dopo il post)

Sarà Elenoire Casalegno a condurlo

Ma quella ‘cosa grossa’ di cui parlava Tommaso Zorzi con grande orgoglio stando a quanto riportato dal portale TvBlog, la settimana scorsa il 26enne milanese avrebbe dovuto registrare la puntata numero zero di questo fantomatico programma di Italia 1. Sempre lo stesso sito, però, nelle ultimo ore ha annunciato che tale format sarà affidato ad Elenoire Casalegno, inizialmente pesata come inviata de L’Isola dei Famosi 15.

“Secondo quanto apprendiamo lo stop non sarà per il programma in questione, sul quale l’azienda fondata da Silvio Berlusconi crede, ma il cambio riguarda solo la sua conduzione. Il numero zero verrà quindi prodotto ma senza Tommaso Zorzi e secondo quanto apprendiamo il padrone di casa, anzi la padrona di casa di questo nuovo programma sarà Elenoire Casalegno“, si legge sul portale.

Ecco di cosa si parlerà in questo programma

Il numero zero di questa nuova trasmissione sarà registrata a fine maggio. Quindi si tratterebbe di un programma di attualità con inchieste giornalistiche destinate ad un pubblico giovane, prevalentemente social, il tutto nello stile delle Iene di Davide Parenti.

Tale format inoltre, prevede anche dei momenti da studio con degli ospiti che commenteranno e integreranno i temi e le immagini dei servizi che saranno proposti. La trasmissione è destinata alla prima serata di Italia 1 dal prossimo autunno.