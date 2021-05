Rosa Di Grazia e Deddy di Amici 20 si sono lasciati, lui conferma: “Non ci stiamo sentendo perché…” (VIDEO)

La storia tra Rosa Di Grazia e Deddy

Per chi ha seguito la 20esima edizione di Amici sin dall’inizio sa perfettamente che Rosa Di Grazia e Deddy sono stati insieme dentro la scuola del talent show di Maria De Filippi. Al Serale, la prima ad uscire è stata la ballerina napoletana, mentre il cantante è arrivato fino alla finalissima poi vinta da Giulia Stabile. Ma una volta che la danzatrice ha varcato le porte della casetta le cose si sono complicate. Per quale motivo? Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto tra i due giovani.

Cosa sta accadendo tra i due ex allievi di Amici 20?

Una volta eliminata dal Serale di Amici 20, i numerosi fan della coppia si sono accorti che Rosa Di Grazia sui social durante la finale del talent non ha fatto il tifo per il fidanzato Deddy. In tanti, quindi, hanno ipotizzato che la storia d’amore dei due allievi del talent show di Maria De Filippi fosse giunta al capolinea. Ma a riaccendere la speranza ai loro sostenitori è stato lo stesso cantante durante una recente ospitata a Verissimo.

Infatti, a cospetto della padrona di casa Silvia Toffanin, l’ex barbiere ha dichiarato: “Sono stati momenti bellissimi che ho condiviso con lei, ha reso il mio percorso decisamente più leggero. Nella casetta non avevo l’appoggio di nessuno se non il suo, il mio tutto andava tutto su lei: in casetta avevo solo lei. Mi ha reso il percorso molto più bello e leggo e mi ha aiutato tantissime volte, è stato proprio bello“.

Deddy conferma che non vede più Rosa Di Grazia

Riflettendo, però, il giovane Deddy ha parlato dei momenti condivisi con Rosa Di Grazia ad Amici 20, senza fare alcun riferimento alla loro relazione sentimentale al di fuori del contesto televisivo. E la conferma che la storia d’amore tra i due ex allievi del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi sia finita è arrivata dal diretto interessato.

Infatti, nella giornata di martedì durante una diretta con i fan ha confessato di non sentire quasi più la ballerina. “Come vanno le cose con Rosa? Con lei in realtà va che non ci stiamo sentendo più di tanto perché io ho tanti impegni. Però parliamo di musica. Comunque Rosa sta bene”. Ecco il video in questione: