Ignazio Moser, gesto estremo per un piatto di pasta: “Voi non sapete cos’è la fame vera” (VIDEO)

La proposta allettante di Ilary Blasi a L’Isola dei Famosi 15

Lunedì scorso in occasione della messa in onda della 19esima puntata de L’Isola dei Famosi 2021 la padrona di casa Ilary Blasi ha fatto una proposta allettante ai naufraghi maschi. “Se ti rasi a zero barba e capelli avrete una cofana di pasta al giorno per una settimana”, ha detto la moglie di Francesco Totti.

A dire il vero tale proposta era inizialmente diretta all’ex tronista di Uomini e Donne Andrea Cerioli che, tuttavia, ha rifiutato: “No, non ce la faccio”. Ovviamente la conduttrice romana non si è arresa rivolgendosi agli altri concorrenti uomini presenti a Playa Palapa.

L’ex ciclista prende il posto di Andrea Cerioli

A quel punto di spontanea iniziativa si è proposto Ignazio Moser, figlio del noto ex-ciclista Francesco. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 3 rivolgendosi alla sua storica fidanzata Cecilia Rodriguez presente in studio, ha detto: “Se Cechu dice di sì, io lo faccio”.

La conduttrice Ilary Blasi ha immediatamente risposto così: "Va bene, potete fare il cambio e Cecilia è d'accordo". Quindi, direttamente dalla spiaggia prima via la barba. Qui però l'ex ciclista trentino si è fermato dicendo: "Vi faccio una proposta: la pasta solo per 3 giorni però mi lasciate i capelli. Non li taglio da 4 anni Ilary".

Ignazio Moser si fa rasare per la fame

La risposta della padrona di casa Ilary Blasi non si è fatta attendere: “No: o tutto o niente”. A quel punto Ignazio Moser, un po’ a malincuore, ha accettato dicendo: “Voi non sapete cos’è la fame vera!“. Dopo il servizio da barbiere, la conduttrice ha detto: “Ti diamo un’altra possibilità: puoi guardarti allo specchio.. dai che stai da Dio, fidati!”.

Mentre il fidanzato di cecilia Rodriguez ha replicato così: “Posso guardarmi allo specchio? Che cu*o” per poi ricredersi: “Vabbè, pensavo peggio”. E dopo aver vinto alcune gare e il televoto, è proprio l’ex gieffino trentino il secondo finalista della 15esima edizione de L’Isola dei Famosi, raggiungendo proprio Andrea Cerioli proclamato il venerdì precedente. Ecco il video: