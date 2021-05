Sophie Codegoni intervento al seno, ecco perché è ricorsa alla chirurgia: “Faccio sempre danni” (VIDEO)

Sophie Codegoni, ex tronista di Uomini e Donne, era un po’ sparita dai social negli ultimi giorni e il motivo è risieduto in un intervento al seno al quale si è dovuta sottoporre. La ragazza ha preferito raccontare ai fan l’accaduto solo a cose fatte, in quanto molto scaramantica.

Ad ogni modo, nei video in questione, la dama ha svelato i motivi che l’hanno spinta a prendere questa drastica decisione. Naturalmente, poi, ha spiegato anche i dettagli relativi alla sua esperienza.

Perché Sophie ha fatto un intervento al seno

Tra le troniste più discusse di Uomini e Donne c’è, sicuramente, Sophie Codegoni che, da pochissimo, è tornata a far parlare di sé a causa di un intervento al seno. La protagonista aveva preferito dileguarsi dai social in modo da non lasciare indizi su ciò che sarebbe andata a fare. Solo una volta trascorso il tempo necessario per rimettersi in sesto, ha raccontato di essersi rifatta il seno. Sophie ha spiegato di essere già pronta ad accogliere tutte le critiche che riceverà, tuttavia, questa era una cosa che ha sempre sognato di fare da tempo.

A spingerla a ricorrere alla chirurgia sono stati dei difetti presenti sul suo seno che hanno cominciato a manifestarsi negli ultimi anni. Nello specifico, ha svelato che, dato che non è mai stata solita indossare il reggiseno, la parte superiore del suo decolleté è finita per svuotarsi. Per tale ragione, ha cominciato a sentirsi davvero in soggezione e in difetto con questa parte del corpo.

L’esperienza della Codegoni e le critiche

Dopo aver ragguagliato i fan sulle motivazione che l’hanno portata a fare questo intervento al seno, Sophie Codegoni ha raccontato anche la sua esperienza. In particolare, ha detto che per lei è stata quasi una passeggiata. Il motivo è risieduto soprattutto nel fatto che l’operazione si è svolta sopra-muscolo. Questa tipologia è, sicuramente, tra le meno dolorose ed invasive.

L’unico aspetto un po’ più scocciante sono stati i drenaggi. Malgrado questo, però, ci ha tenuto a precisare che ogni donna ha un’esperienza a sé in merito alla questione. Dopo tale annuncio, il popolo del web si è scatenato. Alcune persone la stanno inondando di domande per avere informazioni maggiori sulla questione altri, però, la stanno attaccando dipingendola come l’ennesima ragazza rifatta che punta solo sulla bellezza esteriore.