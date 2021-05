DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni ultima puntata: Can e Sanem si sposano e hanno tre gemelli

Ultima puntata della serie tv turca DayDreamer – Le Ali del Sogno

Ben ritrovati con l’ultimo appuntamento di DayDreamer – Le Ali del Sogno, la soap opera turca che da circa un anno fa compagnia a milioni di telespettatori. Purtroppo venerdì 28 maggio 2021 sempre nel daytime della rete ammiraglia Mediaset sarà trasmesso l’epilogo con il tanto atteso matrimonio tra Can Divit e Sanem Aydin.

I due convoleranno a nozze e dopo un salto temporale di alcuni anni i due protagonisti saranno genitori di ben tre gemelli. Si concluderà in questo modo la favola d’amore tra l’albatros e la sua amata.

Can ritrova la memoria e si fidanza con Sanem

Le anticipazioni dell’ultima puntata di DayDreamer – Le Ali del Sogno in onda su canale 5 venerdì 28 maggio 2021, svelano che giungerà la tanto attesa notizia su Can e Sanem. Nello specifico, la giovane scrittrice e il fotografo hanno scelto di riprendere il loro rapporto e dunque di ripartire insieme, proprio come prima dell’incidente. Una notizia che porterà tutti i loro amici e parenti a festeggiare e tifare per il loro amore, con la speranza che stavolta possa durare per sempre.

Inoltre il Divit si renderà conto di aver recuperato totalmente la memoria e così organizzerà una nuovo party. In questo modo Can farà una bella sorpresa alla sua amata e metterla al corrente di quello che gli è successo. Questa festa si concluderà con una proposta di fidanzamento ufficiale che si svolger a casa di Mevkibe e Nihat, genitori di Sanem e Leyla.

Can e Sanem si sposano e dopo un salto temporale hanno tre gemelli

Gli spoiler dell’episodio finale di DayDreamer – Le Ali del Sogno, svelano anche che Can Divit e Sanem Aydin riusciranno a sposarsi e successivamente a diventare così marito e moglie a tutti gli effetti. Ma non è finita qui, le anticipazioni sulla soap opera turca di Canale 5 dicono che ci sarà anche un salto temporale che mostrerà ai telespettatori la nuova vita della scrittrice e del fotografo a distanza di anni dal loro matrimonio.

I due allargheranno la famiglia e diventeranno genitori di tre bellissimi gemelli, che renderanno le loro vite ancora più piene. In questo modo si chiuderà la serie tv DayDreamer, ma per questa nuova stagione televisiva estiva, Mediaset ha già programmato la messa in onda di una nuova serie turca, Mr Wrong con Can Yaman e Ozge Gurel.