Isola dei Famosi, naufraghi troppo magri: “E’ un pericolo, si rischia l’anoressia. Programma diseducativo”

Il nutrizionista Nicola Sorrentino lancia un grido d’allarme

In questi oltre due mesi di permanenza in Honduras tutti i naufraghi de L’Isola dei famosi 15 hanno dimagrito parecchio. A sottolineare questo aspetto ci ha pensato Nicola Sorrentino, nutrizionista che frequentemente si reca nei programmi di Barbara D’Urso e Federica Panicucci. Intervistato dal magazine Nuovo Tv, il medico ha detto: “C’è un problema di salute per i naufraghi perché mangiando solo riso e pesce non hanno alimenti per stare bene a sufficienza”.

Sempre il nutrizionista, parlando dei concorrenti troppo magri presenti a Playa Reunion, ha asserito: “Programma diseducativo. E’ un pericolo per chi guarda, che potrebbe emularli. Si rischia l’anoressia”.

La replica di Alessandro Cecchi Paone

Nell’ultimo numero in edicola del settimanale Nuovo Tv è contenuta una lunga intervista al noto nutrizionista Nicola Sorrentino dove parla di pericolosità nei confronti dei naufraghi che stanno gareggiando all’Isola dei Famosi 2021. Non è dello stesso parere il giornalista e divulgatore scientifico Alessandro Cecchi Paone che ha partecipato al reality show alcuni anni fa.

Sempre sul periodico diretto da Riccardo Signoretti, l’opinionista ha fatto sapere: “Non mi sono mai lamentato della mancanza di cibo e ho perso 15 chili in entrambe le edizioni”. L’unico pregio del partecipare a quel tipo di programma? “Vai in un posto bellissimo, vieni pagato e sei monitorato da medici competenti”, ha asserito Cecchi Paone a Nuovo Tv.

Ignazio Moser si fa rasare in cambio di pasta

Per dare una mano ai naufraghi rimasti in Honduras, la produzione ha pensato bene a fare a loro una proposta. In occasione della 19esima puntata la padrona di casa Ilary Blasi ha chiesto ai concorrenti maschi di sacrificarsi per avere 1 kg di pasta al giorno. In cambio uno di loro, però, doveva tagliarsi la barba e radersi a zero i capelli. Dopo il rifiuto dell’ex tronista di Uomini e Donne Andrea Cerioli, un suo compagno d’avventura si è fatto avanti.

Si tratta di Ignazio Moser che con la benedizione della fidanzata Cecilia Rodriguez ha dato l’autorizzazione al barbiere a compiere il suo lavoro. Iniziativa che poi al televoto lo ha favorito parecchio visto che poi è risultato secondo finalista del reality show di Canale 5 assieme a Cerioli.