Gilles Rocca svela, finalmente, perché ha rifiutato la prova del bacio con Francesca Lodo: “Menzogne”

Nel corso di un’intervista con Novella 2000 Gilles Rocca ha fatto, finalmente, chiarezza sui motivi che lo hanno spinto a rifiutare la prova del bacio con Francesca Lodo. Questo è stato tra gli avvenimenti maggiormente discussi durante la sua permanenza all’Isola dei famosi.

Ad ogni modo, nel corso dell’intervista, l’attore ci ha tenuto a precisare che la gelosia della sua compagna non c’entrasse assolutamente nulla. La sua è stata una presa di posizione per opporsi ad alcune dinamiche del programma. Vediamo tutto nel dettaglio.

Perché Gilles Rocca ha rifiutato la prova del bacio

Gilles Rocca ha rilasciato una lunga intervista in cui ha parlato anche dell’Isola dei famosi e dei motivi che lo hanno portato a rifiutare di effettuare la prova del bacio con Francesca Lodo. Il protagonista sarebbe dovuto stare in apnea con la ragazza, il più a lungo possibile, baciandola sulle labbra. Se la coppia avesse vinto avrebbe avuto accesso ad un abbondante piatto di pasta. Rocca, però, si è rifiutato e in molti hanno pensato che la sua fidanzata potesse essere gelosa. La verità, però, pare sia un’altra.

L’attore ha rivelato di essersi opposto alla cosa in segno di protesta. Il giovane temeva che, cimentandosi in quella prova, dallo studio si sarebbe potuta fare una speculazione. Nel dettaglio ci sarebbero potute essere delle frasi volte a fare allusioni piccanti e commenti fuori luogo. Onde evitare tutto questo, dunque, l’ex naufrago ha deciso di non cimentarsi in questa dinamica.

Brutte dinamiche interne all’Isola dei famosi

Inoltre, Gilles Rocca ha ammesso che un altro motivo che lo ha spinto a rifiutare la prova del bacio è stata proprio la ricompensa. Secondo il suo punto di vista, infatti, spingere i naufraghi ad “abbuffarsi” in modo così rapido e improvviso è una pratica che fa malissimo all’organismo. Molte persone, infatti, in più di un’occasione hanno avuto dei malori, anche abbastanza importanti. Gilles, poi, ha lanciato anche qualche stoccata a Tommaso Zorzi.

Il protagonista ha detto di aver scoperto l’esistenza di alcuni video in cui l’influecer ha parlato molto male di lui. Questo, dunque, ha inciso considerevolmente nel peggiorare l’opinione dell’attore nei confronti del suo rivale. In merito al futuro, invece, Rocca ha detto che, per adesso, starà ben lungi dal mondo della televisione, specie da quello dei reality show, per il futuro, invece, si vedrà.