Il Paradiso delle signore anticipazioni 28 maggio, ultima puntata: Giuseppe ha un segreto

Siamo giunti, ormai, al gran finale di questa stagione del Paradiso delle signore, venerdì 28 maggio 2021 andrà in onda l’ultima puntata della quinta stagione. In tale occasione, dunque, vedremo che molti nodi verranno al pettine e tante questioni verranno risolte.

Allo stesso tempo, però, si creeranno delle dinamiche decisamente interessanti che formano i presupposti per la prossima stagione. Tra di questi ci sarà una strana telefonata ricevuta da Giuseppe. L’uomo, in realtà, nasconde un segreto che non rivelerà a nessuno.

Ultima puntata del Paradiso delle signore: decisioni e addii

Le anticipazioni della puntata del Paradiso delle signore del 28 maggio rivelano che Marta e Vittorio si diranno addio. Entrambi saranno estremamente malinconici, tuttavia, non ci sarà alternativa per loro. Il più turbato, però, sarà soprattutto Vittorio, il quale si troverà nuovamente a stare lontano dalla sua consorte, questa volte, forse, per sempre. Per quanto riguarda Gabriella, invece, la dama prenderà finalmente la sua decisione. La stilista comunicherà a suo marito quali siano le sue intenzioni, se seguirlo a Parigi o restare a Milano.

Marcello, invece, metterà alle strette Fiorenza. Il ragazzo la obbligherà a rinunciare a vendicarsi di Ludovica. Dopo tale gesto estremo, la coppia potrà, finalmente, tornare a prendere in mano le proprie vite e godersi la loro storia d’amore senza intoppi. Lieto fine un po’ sofferto, invece, per Maria e Rocco. Quest’ultimo deciderà di compiere un gesto inatteso per risolvere la questione con il padre della sua futura moglie.

Anticipazioni 28 maggio: il segreto di Giuseppe

Nello specifico, il giovane deciderà di partire per la Sicilia in modo da affrontare di persona il suo futuro suocero. Maria, però, grazie all’aiuto prezioso di Nino, riuscirà ad intercettare il giovane e ad impedirgli di partire commettendo un grosso errore. Nel frattempo, poi, nella puntata del 28 maggio del Paradiso delle signore vedremo che Giuseppe verrà spiazzato da una telefonata inattesa. Il signor Amato risponderà e dall’altra parte della cornetta ci sarà una donna.

Il contenuto della conversazione sarà alquanto ambiguo, pertanto, il protagonista deciderà di mantenere il segreto con sua moglie Agnese. A quanto pare, il suo passato è ancora parecchio oscuro. Per quanto riguarda Vittorio, infine, il direttore dello shopping center continuerà ad essere addolorato per la partenza di sua moglie, tuttavia, non abbandonerà il suo lavoro, anzi. Il direttore si cimenterà per rendere ancora più speciale il grande magazzino.