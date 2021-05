Gilles Rocca deluso da Tommaso Zorzi: “Mi ha deriso alle spalle! È poco professionale”

Gilles Rocca deluso dall’atteggiamento di Tommaso Zorzi

Uno dei protagonisti maschili della 15esima edizione de L’Isola dei Famosi è senza ombra di dubbio Gilles Rocca. Quest’ultimo è ormai in Italia da alcune settimane e durante la sua esperienza in Honduras ha più volte perso le staffe per difendersi dagli attacchi sia degli altri naufraghi che dall’esterno. Ricordiamo ancora il forte diverbio a distanza tra l’attore romano e Tommaso Zorzi quando si sono scambiate delle opinioni abbastanza forti mettendo in mezzo follower e carriere.

Nel nuovo numero del magazine Novella 2000 è contenuta una lunga intervista all’ex concorrente del reality show di Canale 5. Lì ha dichiarato che osservando i video si è attaccato che l’opinionista milanese lo ha più volte deriso. Ovviamente il ragazzo ci è rimasto male sfogandosi così: “Tornato in Italia, tra l’altro, ho saputo dai vari video che Tommaso mi ha deriso più volte, e questo non l’avevo visto quando ero nel programma…”.

Il consiglio dell’attore romano al rampollo meneghino

Intervistato dal magazine Novella 2000, Gilles Rocca ha approfittato della situazione per lanciare un’altra frecciatina velenosa a Tommaso Zorzi, opinionista de L’Isola dei Famosi 2021. L’attore romano ha ammesso che la sua esperienza in Honduras è stata particolarmente pesante. Dunque il rampollo meneghino dovrebbe essere super partes con tutti i concorrenti altrimenti non svolge il suo lavoro nel migliore dei modi e di essere poco professionale.

“Secondo me un opinionista dovrebbe essere sopra le parti, e non spostare le folle in base ai suoi gusti, altrimenti rischia di essere poco professionale…”, ha dichiarato l’ex concorrente del reality show condotto da Ilary Blasi. Dopo tali affermazioni arriverà la replica da parte del diretto interessato?

Gilles Rocca e il rapporto ritrovato con Awed

Successivamente il giornalista del settimanale Novella 2000 ha fatto presente al suo ospite Gilles Rocca che durante la sua presenza a L’Isola dei Famosi 15 ha discusso con numerosi compagni d’avventura. Ma con uno in particolare ha letteralmente perso le staffe: ovviamente si tratta dello Youtuber Awed.

A quel punto l’attore e regista romano si è reso conto che con il conduttore del GF Vip Party ha discusso solo per motivi inutili. “Tra noi c’è stato un periodo di lite per futili motivi, ma nelle ultime settimane ci siamo ritrovati e il nostro rapporto andava più che bene…”, ha concluso l’ex naufrago capitolino.