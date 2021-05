Isola, volano scintille tra la fidanzata di Cerioli e Daniela Martani: “Si commenta da sola”

Arianna Cirrincone parla di Daniela Martani

La 15esima edizione de L’Isola dei famosi ormai sta giungendo a termine ed ora di fare i primi bilanci. Ad esempio, c’è un naufrago in particolare che dopo un disorientamento iniziale si è integrato nel migliore dei modi col gruppo e con le regole del reality show. Stiamo parlando di Andrea Cerioli, che clamorosamente è stato eletto il primo finalista. L’ex tronista di Uomini e Donne, come tutti i personaggi forti, ha anche dei detrattori che non approvano il suo modo di fare.

Una di questa il diretto interessato la conosce bene visto che vi ha vissuto qualche giorno insieme in Honduras: Daniela Martani. Quest’ultima in diverse occasioni ha lanciato delle frecciatine velenose al naufrago emiliano e lui non è rimasto a guardare, replicando a tono. Recentemente, la sua fidanzata Arianna Cirrinione rispondendo ad alcune domande che le hanno posto i follower di Instagram, riguardo l’ex geffina ha detto: “Nulla da rispondere…si commenta da sola!”.

L’ex corteggiatrice di U&D contro la Martani

Come accennato prima, Andrea Cerioli è uno dei naufraghi della 15esima edizione de L’Isola dei Famosi che si è messo più in evidenza in questi due mesi di programmazione. Infatti, dopo alcune difficoltà iniziali, forse dovute all’ambientazione, subito dopo l’ex tronista di Uomini e Donne si è sempre dato da fare. Sia nella ricerca del cibo e della legna, ma anche durante le prove leader e ricompensa.

Non per questo il ragazzo romagnolo è stato eletto il primo finalista del reality show di Canale 5 condotto da ilary Blasi. Con lui, almeno per il momento, solo l’ex ciclista trentino Ignazio Moser. Quindi, sulle critiche rivolte al fidanzato da parte di Daniela Martani, l’ex corteggiatrice sulle Stories di Instagram ha scritto: “Penso che nella vita non si può piacere a tutti. L’importante è ricordarsi sempre che a tutto c’è un limite…è un gioco! La vita reale è altro”.

Daniela Martani e le stoccate a Cerioli sia sull’Isola che dopo

Sin dai primi giorni di convivenza forzata a L’Isola dei Famosi15, Daniela Martani non h mai sopportato l’ex tronista di Uomini e Donne Andrea Cerioli. Anche dopo la sua eliminazione, sia sui suoi canali social che direttamente dallo studio di Cologno Monzese non si è mai risparmiata a lanciare delle stoccate al naufrago emiliano.

Ad esempio, lunedì scorso l’ex gieffina ha insinuato che le foto su IG con gli addominali in bella vista sono state ritoccate con delle apposite app. Accusa che ha mandato in bestia il diretto interessato.