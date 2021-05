Samantha Curcio deve fare un’operazione, fan preoccupati: “Venerdì farò l’intervento…” (VIDEO)

In queste ore, l’ex tronista di Uomini e Donne Samantha Curcio ha annunciato di doversi sottoporre ad un’operazione. La dama ha pubblicato le immagini di alcuni esami e i fan sono immediatamente andati nel panico.

Moltissime persone si sono preoccupate per lei ed hanno cominciato a mandarle dei messaggi privati molto dolci. Per tale motivo, lei ha sentito il bisogno di fare un video per chiarire tutto.

L’operazione di Samantha Curcio

Il prossimo venerdì, 28 maggio, Samantha Curcio si sottoporrà ad un’operazione chirurgica, Alcuni giorni fa, la protagonista aveva mostrato le immagini di certi referti medici e analisi alle quali si era sottoposta. Nello specifico pare si trattasse di esami che avessero a che fare con il cuore. I fan, quindi, si sono immediatamente allarmati ed hanno cominciato ad inondare di messaggi la protagonista. Lei, allora, per tranquillizzare tutto, ha voluto registrare un video per chiarire meglio la situazione.

In tale filmato, l’ex tronista ha confermato di aver fatto un elettrocardiogramma che, tuttavia, non pare abbia evidenziato grosse problematiche. A tal proposito, Samantha ha raccontato anche un aneddoto simpatico accaduto in ospedale. Il medico che le ha fatto l’esame, infatti, le ha domandato se fosse una sportiva. Su tale argomento, sia la dama sia il suo fidanzato Alessio ci hanno scherzato su. (Continua dopo il video)

Le accuse contro l’ex tronista di Uomini e Donne

Samantha Curcio, dunque, ha voluto ribadire di stare benissimo, tuttavia, il prossimo venerdì dovrà comunque sottoporsi ad una piccola operazione chirurgica. Al momento, non ha voluto rivelare nel dettaglio di cosa si tratti, tuttavia, dalla serenità mostrata pare non si tratti di qualcosa di grave. Nel frattempo, Alessio è sempre pronto a starle accanto. Il giovane, proprio di recente, si è scontrato con alcuni haters, i quali hanno preso di mira la sua compagna.

La Curcio ha da poco annunciato di avere intenzione di mettersi a dieta. Diverse persone hanno ipotizzato che la dama avesse sentito questa esigenza in quanto spronata dal nuovo compagno. Alcuni utenti, poi, l’hanno anche screditata chiedendo ad Alessio come facesse a stare con una ragazza così sovrappeso. Lui, allora, è intervenuto chiarendo che Samantha gli piace così com’è e non cambierebbe nulla di lei. Quelli che, invece, dovrebbero vergognarsi sono tutti coloro i quali utilizzano i social per diffondere solamente messaggi cattivi e di odio