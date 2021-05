Uomini e Donne, anticipazioni del 27 maggio: una coppia va via?

Quarto e penultimo appuntamento stagionale di Uomini e Donne

La programmazione della stagione 2020/2021 di Uomini e Donne sta per giungere a termine. Infatti, venerdì 28 maggio su Canale andrà in onda la puntata finale. Ovviamente il dating show ideato e condotto da Maria De Filippi tornerà sul piccolo schermo in autunno, precisamente prima della metà di settembre.

Ma cosa accadrà nel penultimo appuntamento? Stando agli spoiler forniti dal portale web Il Vicolo delle News si parlerà degli altri protagonisti del Trono over, tra cui anche della dama Sara e del cavaliere Mauro.

Al Trono over di U&D si parla di Sara e Mauro

Le anticipazioni dell’appuntamento odierno di Uomini e Donne, ovvero di giovedì 27 maggio 2021 dicono che si parlerà ancora una volta del Trono over. Infatti, stando a quanto riportato dal blog Il Vicolo delle News, dopo Isabella Ricci e Gemma Galgani si parlerà di altri protagonisti del parterre senior di U&D.

Nel dettaglio, si passerà a Sara con Mauro. La dama e il cavaliere comunicheranno alla padrona di casa Maria De Filippi e tutti i presenti in studio che stanno molto bene insieme e continuano a frequentarsi. Ormai per la donna, Biagio, ex di Gemma Galgani, è solo un ricordo lontano.

Grandi sorprese al parterre senior di Uomini e Donne

Per salutare il pubblico di Canale 5, la padrona di casa Maria De Filippi potrebbe regalare ai telespettatori un ampio spazio dedicato esclusivamente ai protagonisti del Trono over e, in particolare, a Gemma Galgani. La 71enne piemontese anche quest’anno non ha trovato la anima gemella, ma chissà che l’anno televisivo non si concluda per lei con una conoscenza che possa avere seguito durante l’estate che ormai è alle porte.

Si tornerà a parlare anche della sua cara amica Ida Platano e della sua nuova frequentazione. Inoltre si continuare a discutere del cavaliere napoletano Armando Incarnato e di altri cavalieri del parterre senior. Infine la puntata potrebbe concludersi in leggerezza con una nuova sfilata, magari questa volta con protagonisti gli uomini. Staremo a vedere cosa accadrà più tardi subito dopo la soap opera iberica Una Vita.