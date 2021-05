Francesca Lodo: “Dopo L’Isola dei Famosi ho un po’ di problemi, ho anche rosicato…”

Francesca Lodo torna attiva sui social

Dopo la lunga esperienza a L’Isola dei Famosi 15 l’ex naufraga Francesca Lodo è tornata in Italia. Una volta aver ripreso il suo cellulare in mano l’ex Letterina è tornata attiva sui suoi canali social e rivolgendosi ai follower, ha scritto: “Tre mesi fuori dal mondo”. Inoltre, la ragazza ha raccontato loro come ha vissuto quell’esperienza in Honduras. Parlando anche della quarantena obbligatoria di 2 settimane una volta giunta nel nostro Paese.

Riprendere la sua vita in mano non è stato per nulla semplice e le conseguenze del reality show si fanno sentire, soprattutto perché ha perso ben 15 kg. Nonostante tutto la soubrette sarda è molto orgogliosa del percorso che ha fatto in tutte le isole nella quale è stata.

L’ex naufraga non sta bene e le rode essere stata eliminata

Intervenuta sul suo profilo Instagram, l’ex naufraga Francesca Lodo ha esordito ironizzando in questo modo: “Sono a ancora un po’ scioccata, faccio fatica, ho questa bella ricrescita perché sono in quarantena e non posso uscire”. Poi ha comunicato di non stare benissimo, spiegando: “Sono un po’ magra, devo fare attenzione e andare con cautela perché ho un po’ di problemi sia nel dormire che nel mangiare, ma sto recuperando”.

La vita in Honduras è stata abbastanza dura per a soubrette, ma ora non rimpiange assolutamente nulla del suo percorso: “È stata un’esperienza durissima, estrema intensa ma pazzesca, a parole non si può spiegare. Ho patito la fame vera, ho perso 15 chili e sto provando a recuperarli piano piano”. Tuttavia le dispiace di essere stata eliminata perché voleva rimanere lì fino all’ultimo: “Mi rode però, uscire a due settimane dalla fine. Mi sarebbe piaciuto andare in finale”.

La sconfitta al televoto contro Roberto Ciufoli

Infatti, dopo una prima sconfitta al televoto a L’Isola dei Famosi 2021, Francesca Lodo aveva deciso di rimanere su Playa Imboscadissima. Con lei Beatrice Marchetti, nonostante inizialmente ha versato delle lacrime.

Sette giorni dopo però, il comico Roberto Ciufoli arrivato in quell’isola ha stravolto il suo progetto di arrivare alla finalissima, perdendo al televoto. Sulla spiaggia però c’è posto solo per due concorrenti e il pubblico ha scelto che a dover lasciare la Playa sarebbe stata proprio la soubrette sarda.