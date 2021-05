Vera Gemma attacca Valentina Persia: “E’ arrogante e volgare”, sulla Melillo: “Noiosa”

Vera Gemma contro Valentina Persia

Mercoledì sera su Mediaset Infinty è andato in onda un nuovo appuntamento de Il Punto Z di Tommaso Zorzi. Tra i vari ospiti che il rampollo meneghino ha intervistato sia in studio con lui che in collegamento c’era Vera Gemma e il fidanzato Jedà. L’attrice romana è reduce dalla sua recente esperienza a L’Isola dei Famosi 2021 si è espressa sul reality show senza peli sulla lingua. A d un certo punto il 26enne le ha chiesto di dare un giudizio sui suoi ex compagni d’avventura in Honduras.

A quel punto la diretta interessata ha approfittato della situazione per puntare il dito contro Valentina Persia affermando di credere sia una persona arrogante e volgare. “Lei è arrogante e estremamente volgare…”, ha chiosato la donna. Subito dopo quest’ultima ha anche detto di non sopportare questa sua romanità veramente troppo esasperata: “Non amo questa romanità ostentata…”.

Le parole al veleno su Angela Melillo

Subito dopo aver affondato Valentina Persia a Il Punto Z, Vera Gemma si è scagliata contro la sua rivale storica de L’Isola dei Famosi, ovvero Angela Melillo. L’attrice parlando di quest’ultima ha detto che è estremamente noiosa e troppo politically correct al limite della decenza: “Noiosa e troppo politically correct…”.

Secondo la fidanzata di Jedà, l’ex volto del Bagaglino non sa minimante cosa sia un reality show: “Pensa che il reality funziona perché tutti vanno d’accordo, ma non è così…Bisogna litigare…”. A quel punto il padrone di casa Tommaso Zorzi ha dato ragione alla sua ospite.

Vera Gemma dà del bipolare a Gilles Rocca

Ma non è finita qui, infatti a il Punto Z su Mediaset Infinity c’è stata una Vera Gemma super star. L’ex naufraga romana de L’Isola dei Famosi 15 ha avuto da ridire anche su un altro naufrago, ovvero Gilles Rocca. Dopo che entrambi hanno terminato anticipatamente la loro esperienza in Honduras si sono chiariti e tornati amici.

Ma quando entrambi erano a Playa Reunion la donna era convinta che il ragazzo fosse un po’ bipolare. “Gilles all’Isola dei Famosi è stato bipolare e anche un po’ arrogante…Adesso però ci vado d’accordo…”, ha concluso la fidanzata di Jedà nel format di Zorzi. Arriverà la replica del regista?