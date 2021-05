Il Punto Z, Vera Gemma e Tommaso Zorzi esagerano: “Facciamo una sveltina nel camerino” (VIDEO)

Nella puntata del 26 maggio de Il Punto Z, Tommaso Zorzi ha intervistato Vera Gemma. La dama non ha perso tempo per generare subito un forte clamore, sta di fatto che ha cominciato a fare delle allusioni parecchio spinte.

In particolare, l’ex naufraga dell’Isola dei famosi, ha confessato di avere un sogno erotico ricorrente ed esso vede come protagonista proprio il conduttore del programma in onda su Mediaset Play. Durante l’intervista, poi, sono emerse anche altre informazioni decisamente d’impatto.

Il dibattito spinto tra Tommaso Zorzi e Vera Gemma

Vera Gemma si è lasciata intervistare da Tommaso Zorzi e non ha risparmiato piccanti confessioni. L’ospite ha cominciato l’intervista dicendo di essere innamorata del conduttore. La sua è un’ossessione che la spinge a desiderare di avere una notte di passione con lui. Zorzi, naturalmente, le ha dato corda e le ha detto che, malgrado lui fosse omosessuale, ci farebbe sicuramente un pensierino. Il discorso è diventato così spinto, al punto che i due hanno alluso all’ipotesi di lasciarsi travolgere dall’impeto durante una sveltina in camerino.

Ad un certo punto, poi, i due si sono resi conto di esagerare e hanno cambiato argomento. Successivamente, infatti, si è parlato della carriera e della vita di Vera. Quest’ultima ha vissuto delle avventure davvero pazzesche. Ad un certo punto della sua vita, si è trasferita in America per fare la spogliarellista in alcuni streep club rinomati. In seguito, poi, ha abbandonato questa carriera per fare tutt’altro.

Le impavide avventure dell’ex isolana

Nello specifico, si è fidanzata con un domatore di tigri e leoni. A quel punto, ha deciso di intraprendere anche lei questo percorso. Specie in merito a questa esperienza, Vera Gemma ha confessato a Tommaso Zorzi di aver rischiato la vita. Specie quando si è trovata al cospetto delle tigri bianche, infatti, ha temuto davvero di morire. Verso metà intervista, poi, è arrivato anche Jeda, l’ormai famosissimo fidanzato di Vera.

Il giovane ha partecipato amabilmente alla conversazione e non ha risparmiato interventi pungenti. In particolare, quando si è parlato di Isola dei famosi, entrambi hanno sparato a zero su alcuni protagonisti. Tra questi ci sono Valentina Persia, Angela Melillo e Gilles Rocca. Loro sono stati i più gettonati, tuttavia, Vera ha accusato un po’ tutto il gruppo di essere davvero insignificante e inadatto a cimentarsi nei reality show. (Clicca qui per il video)