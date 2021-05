Alessia Marcuzzi indossa la parrucca: la confessione che spiazza i follower (FOTO)

Alessia Marcuzzi si mostra con la parrucca

Nelle ultime ore Alessia Marcuzzi, attraverso i suoi canali social ha mostrato a tutti coloro che la seguono due toupet. Nello specifico, la conduttrice de Le Iene Show che quest’anno rimarrà orfana di Temptation Island, ha più volte confessato in passato di utilizzare parrucche e toupet per infoltire la sua chioma bionda.

Per chi segue il profilo Instagram della Pinella, quest’ultima recentemente ha condiviso un paio di scatti di due toupet biondo platino e a corredo delle foto ha scritto la seguente didascalia: “indecisa”. In poche parole ha lasciato intendere ai suoi numerosi follower che avrebbe dovuto scegliere uno dei due per l’appuntamento settimanale con Le Iene. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto.

Le reazioni dei fan, amici e colleghi di lavoro

Già anni fa la conduttrice romana non aveva fatto segreto di usare i toupet per infoltire la sua lunga chioma bionda. Il post di Alessia Marcuzzi sul suo account Instagram ha scatenato grande ilarità sul web, dove in tantissimi lo hanno commentato. Oltre ai suoi numerosi follower anche amici e colleghi di lavoro.

Ad esempio, il prof di Amici Rudy Zerby, che è calvo agli occhi di tutti, ha commentato le foto in questione della Pinella scrivendo: “Quello che non usi lascialo a me, grazie”. Invece Margherita Zanatta ha fatto un complimento all’ex di Francesco Facchinetti scrivendo: “Tanto a te starebbe bene anche un ciuffo di saggina!” (Continua dopo il post)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi)

Alessia Marcuzzi e il suo essere social

In questi anni Alessia Marcuzzi sui suoi canali social ha acquisito una grande popolarità. Il motivo? La conduttrice de Le Iene Show utilizza il suo profilo anche per dare dei consigli di bellezza alle follower, ma anche perché condivide spesso dei post ironici.

La donna ama molto postare anche i dettagli della sua vita privata, e non di rado pubblica foto riguardanti il suo amore per i due figli e per il marito, Paolo Calabresi Marconi. Con quest’ultimo mesi fa si era parlata di una presunta e discussa crisi, ma alla fine non era nulla di vero.