Pamela Barretta non sta bene: “L’ho danneggiato, adesso dovrò operarmi” (VIDEO)

In questi giorni, i fan di Pamela Barretta si sono preoccupati alquanto in quanto hanno notato che la dama non stesse affatto bene. Lei in primis ha spiegato di essere in cura in quanto ha un problema di salute.

Gli utenti, però, non si sono accontentati di questa spiegazione e le hanno domandato di svelare quale sia la natura del suo disturbo. L’ex dama di Uomini e Donne non ha avuto remore a raccontare tutto, pertanto, scopriamo di cosa si tratta.

Il problema di salute di Pamela Barretta

Nelle recenti Instagram Stories, Pamela Barretta ha svelato di non stare molto bene. La protagonista si era assentata dai social per un po’ di tempo, cosa che aveva generato un po’ di preoccupazioni. Dopo qualche giorno, però, è tornata attiva, ma ha rivelato di non essere ancora al top della sua forma fisica. In questo periodo, infatti, ha avuto febbre alta a causa di un’infezione abbastanza acuta alle orecchie.

Lei ha sempre sofferto di disturbi simili, sta di fatto che i dottori le hanno sempre sconsigliato di adoperare i bastoncini per pulire tale cavità. Tuttavia, non ha seguito tale consiglio, al punto da arrivare a danneggiare anche l’atro orecchio. Stavolta, infatti, la situazione è stata davvero complessa, al punto che la dama è stata costretta ad assumere molti medicinali, tra cui il cortisone che la sta drasticamente abbattendo. (Continua dopo il video)

L’operazione e gli ultimi gossip

Ad ogni modo, per fortuna adesso si sta riprendendo, sta di fatto che è tornata a pieno regime sui social. Tuttavia, per risolvere definitivamente il suo problema di salute, Pamela Barretta ha ammesso di dover ricorrere ad un’operazione. Nel prossimo inverno, infatti, ha deciso che si sottoporrà all’intervento in modo da porre definitivamente fine a tutta questa vicenda. Nel corso delle Stories, poi, è emersa anche un’altra questione, di carattere sicuramente più leggero.

In particolare, la donna ha commentato le recenti dichiarazioni di Roberta Di Padua. Quest’ultima, di recente, ha detto di aver sporto alcune denunce per diffamazione. I nomi non sono stati fatti, ma sono emersi degli indizi. Pare, infatti, che la destinataria di una delle querele possa essere proprio Pamela. La dama si è detta basita in quanto ritiene di non aver detto nulla di sbagliato contro Roberta. Quest’ultima, però, non ha ancora confermato ufficialmente questa versione. Non ci resta che attendere