Uomini e Donne, storia al capolinea tra due esponenti del trono classico: “Storia durata 9 mesi” (FOTO)

In queste ore, l’influencer Amedeo Venza ha sganciato una pillola di gossip inerente una coppia nata a Uomini e Donne, la cui storia sarebbe giunta al capolinea. I due protagonisti hanno partecipato lo scorso anno al trono classico del programma.

Di chi stiamo parlando? Di Jessica Antonini e Davide Lo Russo. Al momento, i diretti interessati non hanno ancora provveduto a fare una comunicazione ufficiale, ad ogni modo, la notizia sembra alquanto verificata.

Storia al capolinea per Jessica e Davide

La storia d’amore tra Jessica e Andrea, ex volti di Uomini e Donne, pare sia giunta al capolinea. Amedeo Venza ha commentato la loro unione come un rapporto fatto di alti e bassi e, soprattutto, di vita reale. In più di un’occasione si sono trovati ad affrontare dei problemi, tuttavia, le difficoltà sono sempre state superate. Stavolta, però, le divergenze sono state insormontabili, al punto da spingere i due protagonisti ad interrompere il loro rapporto.

I due si sono conosciuti nel talk show di Maria De Filippi durante la scorsa stagione del programma. La ragazza decise di lasciare lo studio in modo anticipato rispetto ai suoi compagni d’avventura. Questo proprio perché aveva capito di nutrire un sentimento forte per uno dei corteggiatori che erano lì per lei. La storia tra Jessica e Davide, dunque, pare si sia interrotta dopo 9 mesi fatti, tra l’altro, anche di convivenze. (Continua dopo la foto)

Momento difficile per l’ex tronista di Uomini e Donne

Tra le cause che avrebbero portato la storia al capolinea per i due ex esponenti del trono classico di Uomini e Donne potrebbero esserci alcuni problemi vissuti dalla dama. Jessica, infatti, nell’ultimo periodo ha dovuto affrontare delle enormi difficoltà. Una sua cara amica le è venuta a mancare, lasciandola nello sconforto più totale. Inoltre, la ragazza si trova anche a svolgere il ruolo di madre single. Di recente, suo figlio è stato vittima di un brutto gesto da parte degli haters.

Nello specifico, sono state diffuse sul web delle foto private del minorenne, pertanto, Jessica si è dovuta concentrare anche sulla risoluzione di questa problematica. Gli impegni quotidiani e le difficoltà, dunque, potrebbero aver contribuito ad allontanare i due ragazzi. La loro ultima foto insieme, in cui appaiono felici e sereni, risale a metà marzo. Questo, dunque, sta contribuendo ad avvalorare sempre di più le ipotesi sulla rottura.