Beatrice Marchetti stronca Ignazio Moser: “Non me ne frega del sacrificio che ha fatto”.

Beatrice Marchetti su Ignazio Moser: la strana reazione

In occasione della 20esima puntata de L’Isola dei Famosi 2021 anche coloro che si trovano a Playa Imboscadissima, ovvero Beatrice Marchetti e Roberto Ciufoli, hanno potuto usufruire della passata che hanno conquistato i loro compagni d’avventura che si trovano a Playa Reunion. Una ricompensa avuta grazie al sacrificio di Ignazio Moser che si fatto rasare la testa a zero e in più pure la barba in cambio di un kg di passata al giorno.

In un primo momento Ilary Blasi ha interpellato Andrea Cerioli ma lui si è rifiutato. La modella, anche se ha esultato di gioia per i carboidrati ricevuti ha detto di non essere per nulla curiosa di sapere come l’ex ciclista trentino l’abbia ottenuta. “Non me ne frega del sacrificio che ha fatto”, ha detto la ragazza con ironia. Andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro è accaduto.

La curiosità del comico Roberto Ciufoli

Nel daytime in onda mercoledì i due abitanti di Playa Imboscadissima, ovvero Beatrice Marchetti e Roberto Ciufoli hanno ricevuto una pergamena. Al suo interno c’è scritto che grazie al sacrificio di Ignazio Moser anche loro posso usufruire di una razione di spaghetti al giorno per un’intera settimana.

Il comico ed ex componente della Premiata ditta era curioso di sapere cosa avesse fatto il fidanzato di Cecilia Rodriguez, infatti ha detto: “Sono curiosissimo di sapere che sacrificio ha fatto”. Mentre la modella non è stata dello stesso avviso. Infatti, Beatrice riferendosi all’ex ciclista trentino ha aggiunto: “L’importante che ha portato il cibo a casa”.

Beatrice Marchetti soddisfatta dopo aver mangiato gli spaghetti

Tuttavia, a L’Isola dei Famosi 15 la modella Beatrice Marchetti dopo aver mangiato ha ammesso: “Mangiare gli spaghetti non ha prezzo. Per oggi posso starmene tranquilla sulla mia stuoia. Voglio essere una regina”.

Per concludere la ragazza che ormai sono quasi due mesi che vive in un’altra isola, riguardo alla scelta dell’ex ballerina Angela Melillo di tornare in Italia dopo l’eliminazione ha detto che lei non avrebbe mollato. Quindi, oltre a ringraziare lo sportivo Ignazio Moser insieme a Roberto Ciufoli ha inventato un gioco con il comico.