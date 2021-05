Uomini e Donne anticipazioni venerdì, ultima puntata: Maria De Filippi saluta tutti

Anche questa stagione di Uomini e Donne sta per volgere al termine, venerdì 28 maggio, infatti, andrà in onda l’ultima puntata. Si è trattato di un’edizione molto particolare, in quanto contraddistinta dalle nuove disposizioni anti covid.

Il pubblico da casa ha assistito a delle modifiche alquanto sostanziali apportate alle dinamiche del talk show. Ad ogni modo, l’esperienza si conclude, nel bene per alcuni e, purtroppo, nel male per altri.

Uomini e Donne chiude: i cambiamenti affrontati quest’anno

Nell’ultima puntata di questa stagione di Uomini e Donne, Maria De Filippi saluterà i telespettatori. Quest’anno ci sono stati diversi colpi di scena ed eventi alquanto inattesi. I partecipanti si sono dovuti abituare ad uno studio del tutto stravolto, allo scopo di riuscire a mantenere le distante interpersonali. Anche il momento del ballo, che, solitamente, ha sempre rappresentato un’occasione di aggregazione, è stato stravolto. Per non parlare delle esterne, durante le quali i vari protagonisti erano tenuti ad indossare le mascherine.

Anche il pubblico in studio è stato alquanto rado. Proprio per tale ragione, è stato più difficile riuscire ad ottenere delle anticipazioni puntuali e precise di quello che accadeva durante le registrazioni. Per ultimo, ma non meno incisiva, c’è stata la modifica del jungle. La classica sigla del talk show pomeridiano è stata sostituita da un motivo del tutto nuovo, che ha spaccato in due l’opinione pubblica.

I saluti per l’ultima puntata

Ad ogni modo, malgrado tutto questo, l’edizione si è rivelata un successo. Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne assisteremo alle ultime dinamiche inerenti i concorrenti del trono over. Tra di essi, particolare interesse hanno destato Isabella e Sara. La prima sta conoscendo alcuni uomini, ma non sembra sia propensa a lasciare il programma con qualcuno in particolare. La seconda, invece, potrebbe approfondire anche all’esterno la conoscenza con Mauro.

Gemma, invece, continuerà ad essere una presenza fissa all’interno dello studio, in quanto neppure quest’anno è riuscita a trovare l’amore. Non mancheranno gli ultimi battibecchi con Tina Cipollari, prima di salutarsi per alcuni mesi. Quest’edizione si concluderà con qualche nuovo acquisto, con qualche ritorno e qualche perdita. Negli ultimi tempi, infatti, è tornata Ida che, per il momento, ancora non è riuscita a trovare qualcuno di interessante. Riccardo e Roberta, invece, pare siano andati via dalla trasmissione. Il programma, dunque, chiude i battenti e riaprirà a settembre con tante nuove storie e sorprese.