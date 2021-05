Uomini e Donne, anticipazioni del 28 maggio: i saluti finali per l’ultima puntata

Ultimo appuntamento stagionale di Uomini e Donne

Senza ombra di dubbio quella che sta per terminare oggi pomeriggio è una delle edizioni, la 25esima, del dating show Uomini e Donne più particolare che i telespettatori di Canale 5 ricordino. Il motivo? Per il secondo anno consecutivo a causa delle numerose limitazioni dovute alla pandemia, tutti i protagonisti dia del Trono classico che over non si potevano baciare davanti alle telecamere.

Tuttavia, il pubblico della storica trasmissione Mediaset è rimasto abbastanza male quando è venuto a conoscenza che quella in onda oggi, venerdì 28 maggio 2021, sarà l’ultimo appuntamento della stagione. Rispetto agli altri anni, infatti, quando il format andava avanti anche la prima settimana di giugno, nel 2021 chiuderà i almeno sette giorni prima. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa accadrà dopo la soap opera iberica Una Vita.

Spoiler della puntata odierna del Trono over di U&D

Ma cosa accadrà nella puntata finale di Uomini e Donne? Stando alle anticipazioni fornite in rete si continuerà a parlare dei protagonisti del Trono over visto che ormai i tre tronisti hanno scelto.

Dopo Biagio si accomoderanno al centro dello studio altre dame e cavalieri e il clima sarà più gioioso e sereno perché sanno che questa stagione è giunta al capolinea. Un anno in cui si sono formate pochissime coppie al parterre senior, inoltre ci sono stati addii e clamorosi ritorni. Uno su tutti quello della parrucchiera bresciana Ida Platano.

Uomini e Donne va in vacanza: ecco cosa andrà al suo posto

Ma cosa andrà in onda al posto del dating show Uomini e Donne e delle strisce quotidiane di Amici 20 e dell’Isola dei Famosi 2021, che terminerà a breve? Stando al palinsesto fornito da Mediaset, da lunedì pomeriggio su Canale 5 saranno trasmesse ben due soap opera turche, di cui una con protagonista l’amatissimo Can Yaman, che oggi conclude il suo percorso con la serie tv DayDreamer – Le Ali del Sogno.

Nonostante ciò, i telespettatori storici del programma di Maria De Filippi non hanno apprezzato per nulla la notizia, protestando sui vari social network nelle pagine ufficiali del programma targato Mediaset.