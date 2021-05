Chiara Nasti crea il caos per alcune dichiarazioni: “Il sole si attacca sulle te**e rifatte e le scioglie” (VIDEO)

In queste ore, l’influencer Chiara Nasti si è resa protagonista di alcune dichiarazioni che hanno generato il caos sul web. Nello specifico, la dama ha raccontato ai suoi followers di essersi bruciata il decolleté a causa del seno rifatto.

La dama, poi, ha esplicato la sua teoria in merito a questo avvenimento. Le sue dichiarazioni, però, hanno sollevato così tanto clamore al punto da fare il giro del web e ricevere accuse e offese. Vediamo cosa è successo.

La teoria bizzarra di Chiara Nasti

Ci risiamo, Chiara Nasti ha colpito ancora e stavolta il caos lo ha sollevato con alcune affermazioni fatte in materia di seno rifatto. La ragazza ha aumentato il volume del suo decolleté diversi anni fa. A suo dire, da quel momento in poi, ogni qualvolta si espone al sole finisce per ustionare quella parte del suo corpo. La ripetitività con cui si è verificato questo avvenimento l’ha spinta a formulare una bizzarra teoria. Secondo il suo punto di vista, infatti, il sole si “attaccherebbe” al seno rifatto, in quanto caratterizzato da materiale plastico, e finirebbe per farla ustionare ogni volta.

Ma non è tutto. La protagonista, come se non bastasse, ha introdotto anche un altro concetto. Nello specifico, ha detto di avere sempre molta paura quando prende troppo sole in quanto teme che il materiale presente all’interno del suo seno possa sciogliersi con il calore. Queste frasi, dette in un modo che è apparso piuttosto serio, hanno generato un enorme fermento sul web. (Continua dopo il video)

Caos sul web, Karina Cascella l’attacca

Diversi utenti sono intervenuti per commentare le sue dichiarazione e, in men che non si dica, è scoppiato il caos contro Chiara Nasti. Tra le più severe nei suoi confronti c’è stata Karina Cascella. Quest’ultima ha dato alla ragazza dell’ignorante. L’opinionista ha detto di non riuscire a capacitarsi del fatto che persone del genere abbiano un numero abbastanza elevato di followers sui social.

Karina, poi, ha rincarato la dose dicendo che neppure sua figlia di 11 anni arriverebbe a formulare dei ragionamenti così stupidi. Le parole della donna, però, non sono rimaste impunite, in quanto Chiara ha deciso di replicare. La Nasti ha accusato la sua interlocutrice virtuale di non aver compreso l’ironia celata dietro le sue dichiarazioni. Per tale ragione, anche quella di Karina non sarebbe una mente così eccelsa secondo il suo parere.