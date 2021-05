Adriana Volpe, accuse choc dell’ex marito Roberto Parli: “Mentre eravamo sposati, lui girava n*do per casa” (FOTO)

Roberto Parli fa delle pesanti accuse all’ex moglie Adriana Volpe

Qualche ora fa Roberto Parli, ex marito di Adriana Volpe, ha condiviso sui suoi canali social uno scatto dell’ex gieffina e conduttrice di Ogni Mattina insieme a Marco Profeta. Quest’ultimo è un musicista ed avvocato che alcune settimane fa ha rilasciato delle interviste.

“Amo profondamente il mio lavoro di avvocato, una passione che cresce sempre più. La musica, d’altro canto è parte di me anch’essa. A ben pensarci, i due aspetti si alimentano vicendevolmente e mi arricchiscono. Direi che per me sono irrinunciabili entrambi“, ha fatta sapere l’uomo.

L’uomo accusa che un individuo girava svestito nella loro casa davanti alla figlia

Un post come gli altri e sicuramente sarebbe passato inosservato se Roberto Parli, ex marito di Adriana Volpe avesse scritto un commento lungo e al vetriolo. Un vero e proprio sfogo in cui ha accusato l’uomo mostrato in foto di essersi fatto vedere da sua figlia Giselle completamente svestito, in quanto avrebbe frequentato casa loro nel periodo di separazione.

“Chi è questa persona? Adesso basta! Le falsità prima o poi devono uscire! Avvocato, cantante, autore o chi più ne ha più ne metta! Io so solo una cosa, che questa persona girava in casa Sign. Volpe/ Parli in quanto ancora sposati! Nudo! Davanti a nostra figlia GISELE! Audio e testimonianze potranno accertare i fatti! Non ho nessuna paura di quello che scrivo, mi aspetto sicuramente ripercussioni legali! Ma per difendere mia figlia sono e sarò sempre disposto a tutto! Ps: vi anticipo che qualsiasi risposta sarà da me ribattuta con molto altro! Per mia figlia!”, ha scritto Parli sotto il post in questione. (Continua dopo la foto)

L’uomo in questione è un amico di Adriana Volpe

Dopo tale sfogo però, qualche utente web ha fatto notare a Roberto Parli che l’uomo in questione non altro che Marco Profeta. Quest’ultimo, infatti sarebbe solo un amico di Adriana Volpe. A quel punto l’ex marito ha fatto un passo indietro sottolineando come “non ho fatto nessun nome”. Arriverà la replica da parte della padrona di casa di Ogni Mattina? Staremo a vedere.

NON HO FATTO NESSUN NOME. HA SOLO MESSO LA FOTO😂😂 pic.twitter.com/IeOpAJjsBR — 𝕘 𝕚 𝕦 𝕝 𝕚 𝕒 💜 (@giul91) May 27, 2021