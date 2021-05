Isola, Valentina Persia vuole farlo con Awed, la proposta indecente: “Mi è partito l’ormone”

Awed e la sfilza di due di picche collezionati a L’Isola dei Famosi 2021

Mancano un paio di settimane alla conclusione de L’Isola dei Famosi 15. Una stagione non proprio esaltante dal punto di vista degli ascolti, in particolare nella seconda parte del programma. In attesa di scoprire il vincitore che sarà proclamato il prossimo 7 di giugno, già abbiamo due finalisti: l’ex tronista di Uomini e Donne Andrea Cerioli e l’ex gieffino Ignazio Moser.

Mentre gli altri naufraghi in gara sono pronti a battersi per raggiungere quest’ultimi e ambire al montepremi. Ma nelle ultime ore ha far parlare è stata la proposta indecente di Valentina Persia nei confronti di Awed. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è successo.

Lo Youtuber alla ricerca di una fidanzata sull’Isola

Chi segue la 15esima edizione de L’Isola dei Famosi 2021 fin dall’inizio sa perfettamente che un naufrago in particolare ha fatto di tutto e di più per trovare l’amore a Playa Reunion. Stiamo parlando del napoletano Simone Paciello, in arte Awed che purtroppo ha sempre ricevuto dei sonori due di picche.

Non soltanto provandoci con tutte le ragazze che sono transitate in quell’angolo dell’Honduras, ma anche tentando il colpo a sorpresa. Nello specifico, un giorno il conduttore del GF Vip Party, disperato per una serie di rifiuti accumulata, ha tentato il tutto per tutto baciando tutti tutte le concorrenti donne partecipanti al reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi.

La proposta indecente di Valentina ad Awed

Anche in quel caso Awed ha ricevuto una serie di due di picche. Quindi, sembrava che il giovane influencer sarebbe tornato a casa senza una conquista ed invece alla fine gli è arrivata una proposta inattesa. Valentina Persia gli si è accostata ed a sorpresa gli ha detto: “Visto che a te è andata male con tutte, visto che io lunedì potrei andare a casa e non arrivare nemmeno in finale. Almeno…non scambiamoci un bacio solamente, andiamo direttamente oltre, io e te, stanotte”.

Le parole della comica romana ovviamente hanno imbarazzato parecchio il naufrago. Non solo, per l’intera giornata la barzellettiera ha sedotto il ragazzo e lui alla fine le ha fatto una serie di complimenti.