Isola dei Famosi, Ubaldo Lanzo sgancia una bomba su Rosolino: “Gli altri naufraghi partiti prima”

Ubaldo Lanzo smaschera Massimiliano Rosolino

Dopo essere uscito in anticipo dall’Isola dei Famosi 2021, Ubaldo Lanzo ha fatto delle confessioni inattese su RTL1025 News tirando in ballo anche Massimiliano Rosolino, inviato del reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. “Mi ero arrabbiato con lui”, ha esordito il cromatologo riferendosi all’ex campione olimpico di nuoto. “Gli altri naufraghi erano partiti prima”, ha comunicato in diretta radio l’ex naufrago.

Quest’ultimo, con un passato nel mondo della moda, più di una volta si è scontrato con l’inviato durante lo svolgimento delle gare. L’uomo è stato costretto a lasciare prima Playa Reunion per problemi medici, ovvero per un forte dolore ai denti. Ora che è in Italia è tornato a parlare di quanto successo in Honduras, dicendo: “E’ stato perché gli altri concorrenti della squadra avversaria erano partiti dei secondi prima“.

Il cromatologo tifa per Ignazio Moser

Subito dopo l’ex naufrago Ubaldo Lanzo intervenuto a RTL1025 News ha confessato per chi tifa: “Per Ignazio Moser”. L’ex ciclista trentino nonché compagno di Cecilia Rodriguez, tra l’altro, è riuscito a conquistare la pasta per una settimana ed è stato costretto a radersi barba e capelli.

Poi il conduttore del format radiofonico gli ha ricordato una curiosità, ovvero le scarpe con i tacchi di Ubaldo, che ha indossato Tommaso Zorzi nello studio de L’Isola dei Famosi 15. “E’ una creazione mia che ho fatto vent’anni fa per la mia laurea”, ha risposto il cromatologo. Ora, però, potrebbe tornare sul piccolo schermo magari in un nuovo show.

Isola dei Famosi 15: finalissima direttamente dall’Honduras

Ricordiamo che la finalissima de L’Isola dei Famosi 2021 è ad un passo, infatti si svolgere il 7 giugno. E se vincesse davvero Ignazio Moser come ha detto Ubaldo Lanzo? Lo sportivo trentino, ultimo arrivato in Honduras, potrebbe davvero lasciare tutti a bocca aperta con un trionfo per nulla scontato.

Si tratterebbe di un vero colpaccio, che potrebbe far ingelosire molti naufraghi veterani del reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. A questo punto non rimane che aspettare un paio di settimane e capire chi direttamente da Playa Palapa Rosolino alzerà il braccio del vincitore. Infatti, quest’anno per via della quarantena di 15 che deve fare ogni eliminato, per questioni di tempi avverrà tutto in Honduras.