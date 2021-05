Quasi rissa dietro le quinte tra Elisabetta Gregoraci e Antonella Fiordelisi, c’entra Briatore: “È violenza” (VIDEO)

La mattinata si apre con un gossip freschissimo che vede come protagoniste due donne del mondo delle spettacolo, ovvero, Elisabetta Gregoraci e Antonella Fiordelisi. Quest’ultima ha denunciato sui social di aver ricevuto un’aggressione verbale e psicologica da parte dell’ex di Briatore.

L’oggetto del contendere pare fosse proprio l’imprenditore milionario. A dare qualche informazione in più in merito a quanto accaduto sono stati alcuni influencer di Instagram come Amedeo Venza e Deianira Marzano. Scopriamo tutto nel dettaglio.

Lo sfogo di Antonella Fiordelisi

Ieri sera, Antonella Fiordelisi, ex fidanzata di Francesco Chiofalo, ha registrato dei video in cui è apparsa quasi in lacrime per una presunta aggressione verbale subita da Elisabetta Gregoraci. La protagonista ha esordito dicendo di essere letteralmente schifata per quanto accaduto. A queste parole, poi, è seguito un post scritto in cui l’ex di Chiofalo ha ammesso di aver subito violenza psicologica. Una donna, che nel post in questione non è menzionata, l’avrebbe insultata, diffamata e presa in giro.

In seguito, la dama ha aggiunto di non capire come sia possibile che certe donne dello spettacolo riescano a mostrarsi così delle sante in tv, mentre a telecamere spente si rivelano tutt’altro. Il post della protagonista ha lasciato tutti senza parole e in molti hanno cominciato a chiedersi a chi si stesse riferendo Antonella. Ebbene, dopo qualche ora è sopraggiunta la presunta verità. (Continua dopo il video)

Il riferimento ad Elisabetta Gregoraci

Nel dettaglio, stando a quanto rivelato da Amedeo e Deianira, pare che le due donne abbiano preso parte ad un programma televisivo. Dietro le quinte, però, Elisabetta Gregoraci si sarebbe avvicinata ad Antonella Fiordelisi comportandosi in modo improprio. A scatenare l’ira della dama pare siano stati dei like sospetti che l’influencer campana si è scambiata con l’imprenditore. Tale rivelazione, però, sta facendo sorgere delle domande.

Se tra Elisabetta e Flavio la storia è terminata da tempo, per quale ragione la Gregoraci continua ad essere gelosa di lui? Alcuni pensano che la donna, in realtà, sia ancora segretamente innamorata. Questo spiegherebbe anche il motivo per cui, una volta diffuso il gossip su Stefano Coletti, la protagonista si è affrettata a smentire tutto. Per adesso, la showgirl non ha proferito parola in merito. Non ci resta che attendere per vedere se e come commenterà la vicenda.