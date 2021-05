Isola, Ubaldo Lanzo sbotta: “Fariba Tehrani mi ha pugnalato alle spalle, è una giocatrice”

Ubaldo Lanzo un fiume in piena dopo L’Isola dei Famosi 2021

Senza ombra di dubbio uno dei naufraghi più divertenti della 15esima edizione de L’Isola dei famosi è Ubaldo Lanzo. Purtroppo il cromatologo ha dovuto lasciare anzi tempo l’Honduras per un problema di salute, un forte mal di testa. Una volta arrivato in Italia, sia nello studio del reality show di Canale 5 che in altre interviste ha tuonato contro alcuni suoi ex compagni d’avventura.

Una su tutte Fariba Tehrani, madre di Giulia Salemi. L’uomo ha vissuto questa esperienza con serenità nonostante qualche senso di colpa. “Quando ho avuto modo di rivedere quelle scene ammetto di essermi incavolato con me stesso. Dovevo evitare di ripetere “zitta” a Vera Gemma perché ha infastidito anche me. Ho chiesto scusa personalmente lo stesso giorno a lei e quando l’ho rivista in studio ci siamo salutati tranquillamente”, ha raccontato Lanzo in una recente intervista al portale web SuperGuida Tv.

Il cromatologo contro Fariba Tehrani

Chi segue L’Isola dei Famosi 2021 sin dall’inizio sa perfettamente che Ubaldo Lanzo ha iniziato il suo percorso in Honduras in una Playa segreta con Fariba Tehrani, ma il loro legame si è spezzato una volta ricongiunti al gruppo a Playa Reunion.

“Sono stato pugnalato da lei 3 volte in 24 ore mentre io l’ho difesa sempre. La sera stessa che sono approdato sull’isola, Francesca Lodo e Andrea Cerioli mi hanno chiesto se volevo dormire con loro. Ho apprezzato quel gesto. Ho notato invece che Fariba e Brando tendevano a fare il doppio gioco. Mi sono sentito tradito da lei. Fariba è una giocatrice. Anche quando cerca di fare la finta scemotta si vede che sta recitando. Bisogna anche saper fare la svampita”, ha ammesso il cromatologo durante la medesima intervista.

Ubaldo lanzo contro Isolde Kostener

Intervistato dal sito SuperGuida tv, il cromatologo Ubaldo Lanzo fa il tifo per l’ex tronista di Uomini e Donne Andrea Cerioli, che recentemente è scontrato a distanza con l’ex naufraga Daniela Martani. Poi l’uomo ha dichiarato anche di trovare ambigua anche l’ex campionessa di sci Isolde Kostner dicendo che è una vera e propria “calcolatrice sportiva”.

Per lui quest’ultima ha studiato minuziosamente i concorrenti in gara per carpirne le fragilità e i modi di fare, e utilizzare tutte queste informazioni a proprio vantaggio. sarà davvero così?