Uomini e Donne, coppia molto amata vicina al matrimonio: le confessioni di lui (FOTO)

Le storie nate a Uomini e Donne spesso si trasformano in qualcosa di molto importante, un’altra coppia nata nel programma, infatti, pare sia vicina al matrimonio. I protagonisti di questo gossip sono Andrea Zelletta e Natalia Paragoni.

In più di un’occasione i due hanno parlato di nozze e della volontà di diventare genitori. Malgrado la giovane età, soprattutto di lei, i due sembrano essere giunti ad una maturità tale da pensare a cose così importanti.

Le confessioni dell’ex tronista di Uomini e Donne

Dopo aver annunciato la rottura di una coppia nata a Uomini e Donne, Jessica e Davide, adesso parliamo di un matrimonio alquanto vicino. Nel corso di una recente intervista con RTL, Andrea Zelletta ha parlato del suo rapporto con Natalia. Il giovane ha detto di sentirsi molto appagato dalla relazione ed ha fatto anche qualche confessione in merito ai progetti futuri. Il suo desiderio più grande è sempre stato quello di avere una famiglia. Per tale ragione, ha intenzione di sposarsi molto presto.

Senza troppi giri di parole. il giovane si è dato anche un tempo limite entro il quale ha intenzione di portare a termine i suoi progetti. Stando a quanto emerso, entro tre anni lui e Natalia si sposeranno. Considerando la sicurezza con cui il ragazzo ha commentato la cosa, pare che la notizia sia alquanto veritiera e, naturalmente, anche Natalia lo appoggerebbe in questo importante progetti di vita. (Continua dopo la foto)

Prima del matrimonio, la coppia pensa al lavoro

Ad ogni modo, prima di dedicarsi completamente all’organizzazione del matrimonio, la coppia nata sotto i riflettori di Uomini e Donne si sta concentrando sul lavoro. Entrambi hanno sempre detto di essere pronti a fare questo grande passo solo dopo aver raggiunto una certa stabilità economica. Specie Andrea, in questo periodo, è stato molto preso dai suoi impegni professionali. Questa notte, alle ore 00:00, infatti, è uscito il suo nuovo singolo.

Sia lui sia Natalia sono stati estremamente entusiasti di annunciare ai fan questa grande novità. Il lavoro di dj, infatti, è per Zelletta la sua maggiore ambizione. Nonostante questo, però, spesso si cimenta anche in shooting fotografici. Per quanto riguarda Natalia, invece, lei si sta concentrando nella carriera di influencer. Malgrado questo sembra rappresentare la sua ambizione maggiore, la fanciulla sta continuando anche a svolgere la professione di modella.