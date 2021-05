Giacomo e Martina, dopo Uomini e Donne: “Tra noi c’è un problema”, c’entra Maria De Filippi

Giacomo e Martina hanno rilasciato un’intervista dopo Uomini e Donne in cui hanno parlato della loro storia e del loro amore. I due, però, si sono soffermati anche su di un problema che potrebbe rendere più complesso il normale svilupparsi della loro relazione.

Nel corso dell’intervista, poi, l’ex tronista ha commentato anche la proposta ricevuta da Maria De Filippi di restare a lavorare nello staff del programma. Ebbene, proprio su questo tema pare stiano nascendo altri momenti di riflessione. Vediamo tutto nel dettaglio.

Il problema di Giacomo e Martina dopo Uomini e Donne

La storia d’amore tra Giacomo e Martina procede a gonfie vele dopo Uomini e Donne. I due ragazzi hanno rivelato di essere reciprocamente innamorati e questo è, ormai, un dato di fatto. Ad ogni modo, il loro rapporto idilliaco è minato da un problema alquanto importante, ovvero, la lontananza. I due, infatti, hanno manifestato la volontà di continuare ad inseguire i propri sogni ed essi sono un po’ in contraddizione tra loro. In questi giorni, infatti, i due andranno in giro per l’Italia per conoscere le rispettive famiglie.

Questo, dunque, è un problema che saranno costretti ad affrontare anche in seguito. Ad “aggravare” ulteriormente la situazione, poi, è sopraggiunta anche la proposta di Maria De Filippi. Quest’ultima, in occasione della scelta di Giacomo, gli ha proposto di restare a lavorare nello staff del programma come videomaker. Lui è rimasto molto colpito, tuttavia, in studio non ha dato una risposta specifica.

La strana ossessione della Grado

Adesso, il giovane si è sbilanciato un po’ di più. Nello specifico, Giacomo ha ammesso che sarebbe felicissimo di lavorare a Uomini e Donne, tuttavia, il trasferimento a Roma lo allontanerebbe ancor di più da Martina. Proprio in virtù di questo, il giovane sta ponderando accuratamente la sua decisione. Al momento non ha dato una risposta immediata, anche perché il programma sarà fermo per tre mesi. Tra un po’ di tempo, però, scopriremo cosa ha deciso.

L’ex tronista, poi, ha fatto anche una confessione molto divertente sulla sua nuova compagna. In particolare, ha detto che Martina ha un’ossessione, ovvero, quella di riempire sempre le sue valigie con spuntini e confezioni di marmellate prese dagli hotel. Oltre a questo, poi, la coppia ha ammesso che, per il momento, si stanno godendo il presente e il loro amore, per il futuro, si vedrà.