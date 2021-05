Elisabetta Gregoraci parla della presunta lite con la Fiordelisi: “Come ti permetti?” partono diffide (VIDEO)

In queste ore, sul web non si sta facendo altro che parlare della presunta lite avvenuta dietro le quinte di un programma Mediaset di Elisabetta Gregoraci ad Antonella Fiordelisi. A riportare qualche indizio in più è stata, soprattutto, l’influencer Deianira Marzano.

Ad ogni modo, i suoi interventi non sono andati molto a genio alla showgirl che, infatti, ha deciso di rompere il silenzio sulla vicenda e di emanare diffide ai danni della Marzano. Ma questo non è tutto. Scopriamo cosa sta succedendo.

Elisabetta Gregoraci smentisce la lite con la Fiordelisi

Stando a quanto lasciato intendere da Antonella Fiordelisi, poi confermato da Amedeo Venza e Deianira Marzano, la ragazza avrebbe subito un’aggressione verbale durante una lite con Elisabetta Gregoraci. Il motivo di tale rivalità risiederebbe in alcuni like che l’influencer pare si sia scambiata con Flavio Briatore. Specie Deianira ha riportato con una certa minuzia l’avvenimento accaduto dietro le quinte di un noto programma Mediaset. In particolare, pare che l’ex gieffina si sia scagliata contro l’ex di Chiofalo accusandola per il suo presunto interesse a Flavio.

Molti utenti del web, allora, hanno cominciato ad attaccare Elisabetta, pertanto, quest’ultima ha deciso di intervenire. Attraverso un commento su Instagram, infatti, la Gregoraci ha accusato tutti quelli che stanno parlando di questa vicenda di non sapere affatto come siano andate esattamente le cose. Dalle sue parole, dunque, si è evinta una smentita dei fatti appena trapelati, ma non solo. (Continua dopo la foto)

Partono delle diffide

Non contenta di questa precisazione inerente la presunta lite con la Fiordelisi, Elisabetta Gregoraci ha deciso di intervenire legalmente. A tal proposito, ha informato i suoi avvocati di disporre immediatamente una diffida ai danni di Deianira Marzano. Quest’ultima ha commentato l’accaduto ed ha detto di ritenere di non aver detto nulla di male. Lei si è semplicemente limitata a riportare dei fatti che possono essere confermati da diversi testimoni.

Secondo l’influencer, dunque, questo sarebbe solo un mero tentativo di mettere a tacere “certe” bocche in modo da evitare che vengano a galla delle informazioni spiacevoli. Ad ogni modo, al di là del suo pensiero, adesso Deianira non potrà più nominare Elisabetta nei suoi contenuti social. Per ora non sappiamo se la diffida sia estesa anche ad altre persone che hanno trattato la questione. Quindi, non ci resta che attendere per capire come si evolverà la vicenda.