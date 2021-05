Deddy, scoppia una polemica: “Divieto assoluto di parlare di Rosa Di Grazia”

Deddy e Rosa stanno ancora insieme?

Numerosi telespettatori della 20esima edizione di Amici che è terminata con la vittoria di Giulia Stabile, da giorni si stanno domandando cosa sta accadendo tra il cantante Deddy e la ballerina Rosa dopo il talent show di Maria De Filippi. I due si sono innamorati in casetta, ma una volta archiviata l’esperienza nel programma di Canale 5 non li abbiamo più rivisti insieme. Per quale motivo?

Ospite recentemente a Verissimo il ragazzo a Silvia Toffanin aveva dato una risposta sibillina, mentre qualche giorno dopo è apparso un audio di alcune sue affermazioni rilasciate durante una diretta. Qui alcuni fan della coppia hanno chiesto come vanno le cose oggi tra lui e la Di Grazia. La sua risposta, però, ha un po’ spiazzato tutti: “Come va con Rosa? Non ci stiamo sentendo più di tanto perché io ho tanti impegni”.

Presunto veto su Deddy

Dopo questa frase la persona che era al fianco di Deddy l’ha interrotto dicendo che era li per parlare di musica e non di quel argomento. Nella giornata di giovedì, però. il cantante ha rilasciato una lunga intervista a Ritratti di Note e la giornalista Giuliana Galasso ha parlato della polemica nata da alcuni sostenitori che si chiedono per quale motivo tutto questo silenzio su Rosa.

Stando a quanto confessato dal giovane sembrerebbe, infatti, che ci sia un ‘divieto’ di porgere un certo tipo di domande al ragazzo. “In tanti me l’avete chiesto e risposto. Purtroppo abbiamo avuto il divieto assoluto di fare domande personali a Deddy o sulla storia d’amore con Rosa. Quindi volevo chiarire che è questo il punto. Si tratta di un divieto”, ha detto Deddy.

La giornalista Giuliana Galasso fa dei chiarimenti

La giornalista ha poi voluto spiegare un po’ più nello specifico cosa l’ha spinta a fare questo tipo di dichiarazioni. “Premesso che quando faccio le interviste tendo a non fare domande sulla vita persona dell’artista. Però nel caso di Deddy, è stato il protagonista di un talent che è stato anche un po’ un reality. Diciamo che ci vorrebbe un equilibrio tra i due estremismi. Nel caso di Deddy e di artisti che hanno alle spalle grandi case discografiche, si vuole che si parli solo della musica e non di altro. In questo caso abbiamo rispettato le volontà”, ha detto la giornalista Giuliana Galasso.

Quest’ultima, inoltre, ha concluso così il suo intervento: “Ci tengo a precisare che non so se Rosa e Deddy stanno insieme. Mi avete chiesto però perché a Sangiovanni si può chiedere di Giulia e a Deddy non di Rosa. Anche questo non lo so, rispettiamo la volontà degli altri”.