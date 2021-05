Karina Cascella umilia Chiara Nasti: “Cervello pieno di plastica”

Chiara Nasti ne spara un’altra delle sue

Recentemente Karina Cascella è tornata a tuonare ma stavolta se l’è presa con Chiara Nasti, la famosa influencer che sui social ha parlato di un prosperoso décolleté. Nello specifico, quest’ultima sul suo account Instagram ha detto di essere più che convinta che il seno rifatto attiri i raggi del sole.

“Devo dirvi la verità: una cosa di cui sono stata sempre convinta cioè che il sole si attacca proprio sulle tette rifatte, cioè dove vede plastica là agisce infatti io ogni anno mi scotto sempre qui”, ha riferito l’ex fiamma del giocatore della Roma, Zaniolo. Ovviamente questa frase ha fatto immediatamente il giro del web scatenando una serie di polemiche nei confronti della ragazza.

Karina Cascella affonda l’influencer

Tra queste si è aggiunta anche l’ex opinionista di Barbara D’Urso che ha bollato la modella come “ignorante” e “imbarazzante”. “Non mi posso esimere dal dire che non è possibile che una ragazza così ignorante abbia così tanti followers. Lei, secondo il suo punto di vista, avendo il seno rifatto il sole si va ad attaccare lì dove c’è la plastica.

E lei ha pure paura perché ogni volta pensa che si squaglino. Secondo il “nastipensiero” il sole si va ad attaccare lì dove c’è la platica e lì agisce. Così dice la signorina in questione. In realtà di plastica è pieno il tuo cervello altrimenti non potresti fare un ragionamento così stupido e imbarazzante. Ma come è possibile che ci siano delle persone che seguono persone del genere, che fanno dei ragionamenti cosi, neanche Ginevra (la figlia) ad unici anni dice questa c*****e. Oddio ma come sta messa la gente?!”, ha chiosato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Karina Cascella.

I casi precedenti di Chiara Nasti

C’è da sottolineare che non è la prima volta che l’influencer Chiara Nasti finisce al centro delle polemiche ricevendo tantissime critiche per le sue dichiarazioni sul suo profilo Instagram.

Un po’ di tempo fa la ragazza è stata presa di mira per aver detto di bere solo Coca-Cola perché non gradisce il sapore dell’acqua. Successivamente è stata presa in giro dai follower per aver fatto vedere un suo tatuaggio contenente un imbarazzante errore grammaticale.